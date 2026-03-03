Patrimonio en riesgo: los lugares protegidos por Unesco que corren peligro por la guerra en Medio Oriente

Luego de la escalada de violencia que protagonizaron Estados Unidos, Israel e Irán debido a la operación militar que terminó con el fallecimiento del líder supremo iraní, Ali Jameneí, distintos puntos clave declarados patrimonio cultural por Unesco podrían estar en peligro por la guerra.

Recientemente, el gobierno de Irán difundió imágenes y videos del estado actual de uno de los íconos del país, el Palacio de Golestán tras el bombardeo en la plaza Arag que produjo daños visibles en la estructura ubicada en la capital Teherán. El medio Europa Press comuncó que algunos de los daños de este Palacio incluyen la rotura de vidrieras, puertas y encofrados, por lo que el ministro de Cultura de Irán, Reza Salehi Amiri, visitó el sitio para inspeccionar el estado del patrimonio.

De acuerdo con Europa Press, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) declaró de forma pública su preocupación por la situación del patrimonio cultural de toda la región en el marco de los bombardeos entre las fuerzas estadounidenses e israelís contra Irán.

En un comunicado oficial difundido el lunes, la Unesco indicó que ha "comunicado a todas las partes implicadas las coordenadas geográficas de los sitios inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial, así como las de aquellos de importancia nacional, para evitar cualquier daño potencial".

"Los bienes culturales están protegidos por el derecho internacional, en particular por la Convención de La Haya de 1954 para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado, incluido su mecanismo de protección reforzada, así como por la Convención de 1972 sobre la protección del patrimonio mundial cultural y natural", destaca el organismo.

En el mensaje, el organismo internacional indicó que continúa con la supervisión de la situación en Irán y otros países de Oriente Próximo, con el objetivo de resguardar el patrimonio ante la persistente violencia en la región.

Irán

La República Islamita posee un total de 29 bienes declarados como patrimonio cultural por Unesco y protegidos por el organismo, entre los que destacan Persépolis, el Palacio de Golestán, Pasagardas y Meidan Emam.

Persépolis

De acuerdo con la descripción oficial, fue la capital del Imperio aqueménida fundada por Darío I en 518 a.C. Construida sobre una inmensa terraza, combina elementos naturales y artificiales y alberga un conjunto palacial de proporciones colosales inspirado en modelos mesopotámicos. Para la Unesco, se trata de un sitio arqueológico único por la magnitud y calidad de sus vestigios monumentales.

Persépolis Unesco Irán Persépolis, Irán Unesco

Palacio de Golestán

El organismo lo define como una obra maestra del período Qayar que fusiona arquitectura y artesanía persa tradicional con influencias occidentales. Conocido como el “Palacio de las Flores”, debe su nombre tanto a la decoración floral interior como a sus jardines y estanques.

Si bien sus orígenes se remontan a la dinastía safávida, alcanzó su esplendor en el siglo XIX y fue residencia y sede de gobierno cuando Teherán se consolidó como capital.

Palacio de Golestán Unesco Irán Palacio de Golestán, Irán Unesco

Pasargadas

Fundada en el siglo VI a.C. por Ciro II el Grande, fue la primera capital de la dinastía aqueménida. Según la Unesco, sus palacios, jardines y el mausoleo de Ciro constituyen un testimonio excepcional de la primera fase del arte y la arquitectura persas.

El sitio, de 160 hectáreas, incluye la terraza fortificada Tall-e Takht y un complejo palacial que refleja la síntesis cultural de un imperio que se extendió desde el Mediterráneo hasta el Indo.

Pasagardas Irán Pasagardas, Irán Unesco

Meidan Emam (Ispahán)

Construida por el sah Abbas I a comienzos del siglo XVII, la plaza (también conocida como Naqsh-e Jahan) está rodeada por monumentos emblemáticos como la Mezquita Real y la del jeque Lotfollah. La Unesco la considera un testimonio destacado de la vida social y cultural en la Persia safávida.

Meidan Emam Unesco Irán Unesco

Israel

Israel cuenta con nueve bienes culturales inscritos. Entre los más relevantes figuran la Ciudad Vieja de Acre, la Masada, la Ciudad Blanca de Tel Aviv y la vieja ciudad de Jerusalén.

La Unesco destaca que Acre conserva vestigios cruzados prácticamente intactos, mientras que Masada simboliza la resistencia judía frente al Imperio Romano. En tanto, la Ciudad Blanca de Tel Aviv es reconocida por su excepcional conjunto de arquitectura moderna del siglo XX, y la Ciudad Vieja de Jerusalén concentra más de 200 monumentos de valor sagrado para el judaísmo, el cristianismo y el islam.

Ciudad vieja de Acre

Una histórica ciudad portuaria fortificada donde se sucedieron distintas civilizaciones desde tiempos fenicios. La Unesco destaca que el casco antiguo conserva el trazado y las características de las ciudades otomanas de los siglos XVIII y XIX, con su ciudadela, mezquitas, caravasares y baños públicos. A esto se suman los vestigios de la época de los cruzados (1104-1291), que permanecen en gran parte intactos tanto bajo tierra como en superficie y permiten reconstruir cómo funcionaba la capital del reino cristiano de Jerusalén en la Edad Media.

ciudad vieja de acre israel unesco Ciudad vieja de Acre en Israel Unesco

Fortaleza de Masada

Otro de los sitios emblemáticos es la Masada, ubicada en el desierto de Judea. Encaramada sobre un peñón que domina el Mar Muerto, se convirtió en símbolo de la resistencia judía frente al Imperio Romano.

Allí, en el año 73, tuvo lugar el último bastión de los patriotas judíos. El complejo incluye el palacio-fortaleza construido por Herodes el Grande y un sistema de campamentos, murallas y rampas de asedio romanas que, según la Unesco, constituyen uno de los ejemplos más completos de ingeniería militar romana conservados.

fortaleza de masada israel unesco La Fortaleza de Masada en Israel. Unesco

Ciudad Blanca de Tel Aviv (Bauhaus)

Reconocida por su excepcional conjunto de arquitectura moderna, con más de 4.000 edificios de estilo Bauhaus, la Ciudad Blanca de Tel Aviv fue desarrollada entre las décadas de 1930 y 1940 bajo el trazado urbano diseñado por Patrick Geddes. La Unesco subraya que arquitectos formados en Europa adaptaron los principios del movimiento moderno a un nuevo contexto cultural, dando forma a uno de los conjuntos arquitectónicos del siglo XX más significativos del mundo.

ciudad blanca de tel aviv israel unesco Tel Aviv Unesco

Ciudad vieja de Jerusalén y sus murallas

Un sitio de enorme valor religioso y simbólico para el judaísmo, el cristianismo y el islam. Dentro de sus más de 200 monumentos históricos sobresale la Cúpula de la Roca, del siglo VII. El lugar es reconocido por las tres religiones monoteístas como el escenario del sacrificio de Abraham, mientras que allí también se encuentran el Muro de las Lamentaciones y la Basílica del Santo Sepulcro.

ciudad de jerusalén israel unesco La Ciudad Vieja de Jerusalén. Unesco

Iraq

Uno de los países vecinos a Irán posee seis sitios nombrados patrimonio cultural: Hatra (1985), Asur (Qal’at Sherqat) (2003), la Ciudad arqueológica de Samarra (2007), la Ciudadela de Erbil (2014), Refugio de biodiversidad de los “ahwar” y paisaje arqueológico de las ciudades mesopotámicas del Iraq Meridional (2016), y Babilonia (2019).

Hatra

Antigua ciudad fortificada vinculada al Imperio Parto y capital del primer reino árabe. Resistió dos asedios romanos, en los años 116 y 198, gracias a su sistema defensivo.

Sus templos, que combinan arquitectura grecorromana con elementos orientales, reflejan el esplendor de la civilización que la erigió.

hatra iraq unesco Hatra, Iraq Unesco

Asur (Qal’at Sherqat)

Situada al norte de Mesopotamia, a orillas del Tigris, la antigua ciudad de Asur está emplazada en una zona geoecológica peculiar, donde la agricultura de regadío limita con la de secano. Asur, que se fundó tres mil años antes de la era cristiana, recibió el nombre de su dios protector y fue la capital religiosa de los asirios.

Entre los siglos XIV y IX a. C., esta ciudad-estado fue la primera capital del Imperio Asirio y un importante centro internacional de intercambios comerciales. Tras su destrucción a manos de los babilonios, renació de sus cenizas en tiempos del Imperio Parto (siglos I y II d.C.).

Asur (Qal’at Sherqat) unesco iraq Asur (Qal’at Sherqat), Iraq Unesco

Ciudad arqueológica de Samarra

Situada a 130 km al norte de Bagdad, a orillas del Tigris, esta ciudad fue la capital de las provincias del Imperio Abasida, que dominó durante más de un siglo el vasto territorio comprendido entre los confines de Túnez y el Asia Central. Extendida a lo largo de un eje norte-sur, con una longitud de 41,5 km y una anchura que oscila entre 4 y 8 km, la ciudad posee vestigios que atestiguan las importantes innovaciones arquitectónicas y artísticas realizadas en ella, que luego se extenderían por otras regiones del mundo islámico y más allá.

Uno de sus monumentos más destacados es la Gran Mezquita del siglo IX, que posee un minarete en espiral. Queda todavía por excavar el 80% del sitio arqueológico.

Ciudad arqueológica de Samarra iraq unesco Ciudad arqueológica de Samarra en Iraq Unesco

Ciudadela de Erbil

Se trata de un asentamiento fortificado construido en la cima de un imponente tell ovoidal, es decir, un montículo creado por las generaciones que se sucedieron en el sitio y lo reconstruyeron en el mismo lugar. Los muros ininterrumpidos de fachadas y viviendas del siglo XIX continúan dando la impresión visual de una fortaleza inexpugnable que domina la ciudad de Erbil, situada en la región autónoma del Kurdistán (Iraq). El peculiar trazado de sus calles, en forma de abanico, data de la fase otomana tardía de Erbil.

Las fuentes escritas e iconográficas documentan una ocupación del sitio antigua: Erbil corresponde a la antigua Arbela, un importante centro político y religioso asirio. Además, los descubrimientos y las excavaciones arqueológicas realizadas sugieren que la colina oculta estratos y vestigios todavía más antiguos.

Ciudadela de Erbil iraq unesco Ciudadela de Erbil en Iraq Unesco

Refugio de biodiversidad de los “ahwar” y paisaje arqueológico de las ciudades mesopotámicas del Iraq Meridional

Este sitio comprende tres áreas de vestigios arqueológicos y cuatro zonas de humedales pantanosos, situadas todas ellas en el sur de Iraq. El “tell” de Eridu y las ruinas de las ciudades de Uruk y Ur forman parte de los vestigios arqueológicos de asentamientos sumerios en la Baja Mesopotamia, que florecieron entre el tercer y cuarto milenios a.C. en el delta pantanoso formado por los ríos Éufrates y Tigris.

Por su parte, las regiones de humedales pantanosos (“ahwar”) de esta región del Iraq Meridional son únicas en su género por deber su formación a uno de los mayores deltas interiores del mundo y por estar situadas en un medio natural extremadamente árido y cálido.

Refugio de biodiversidad de los “ahwar” y paisaje arqueológico de las ciudades mesopotámicas del Iraq Meridional unesco Refugio de biodiversidad de los “ahwar” y paisaje arqueológico de las ciudades mesopotámicas del Iraq Meridional Unesco

Babilonia

Situado a 85 km al sur de Bagdad, este sitio agrupa los vestigios arqueológicos de la ciudad que fue capital del antiguo Imperio Neobabilónico entre los años 626 y 539 a. C., así como de los pueblos y terrenos agrarios circundantes.

Formados por los restos de templos, palacios y torres y puertas de los recintos amurallados del interior y exterior de la ciudad, los vestigios de Babilonia constituyen un testimonio simpar de uno de los imperios más poderosos de la Antigüedad, encabezado sucesivamente por soberanos como Hamurabi o Nabucodonosor, y también son una expresión de la creatividad excepcional del arte neobabilónico en su apogeo.

Los Jardines Colgantes de las murallas de Babilonia, considerados una de las Siete Maravillas del mundo antiguo, han sido una fuente de inspiración para la cultura artística, popular y religiosa a nivel mundial.

Babilonia Iraq Unesco Babilonia, Iraq Unesco

Estados Unidos

El país del presidente Donald Trump posee un total de 26 sitios proclamados patrimonio cultural por Unesco, sumado a otros tres bienes transfronterizos, entre los que se destacan Parque Nacional del Gran Cañón (1979), Estatua de la Libertad (1984), Independence Hall (1979), y Monticello y la Universidad de Virginia en Charlottesville (1987).

Parque Nacional del Gran Cañón

Situado en el Estado de Arizona, este parque está surcado por el gigantesco cañón cavado por el río Colorado, que con sus 1.500 metros de profundidad es el desfiladero más espectacular del mundo. En sus estratos horizontales está plasmada la historia geológica de los últimos dos mil millones de años. También se hallan en este sitio vestigios de los esfuerzos de adaptación del hombre prehistórico a un entorno particularmente inhóspito.

parque gran cañon estados unidos unesco El Parque del Gran Cañon de Estados Unidos. Unesco

Estatua de la Libertad

La colosal estatua de la Libertad iluminando el mundo con su antorcha fue realizada en París por el escultor Bartholdi, en colaboración con Gustavo Eiffel que se encargó de la estructura metálica, La estatua fue regalada por Francia a los Estados Unidos con motivo del centenario de su independencia. Instalada en 1886 en la entrada del puerto de Nueva York, su efigie acogió desde entonces a millones de emigrantes venidos a poblar los Estados Unidos.

estatua de la libertad estados unidos unesco En la ciudad de Nueva York se sitúa la Estatua de la Libertad. Unesco

Independence Hall

Situado en Filadelfia, el Independence Hall es el edificio donde se firmaron la Declaración de Independencia y la Constitución de los Estados Unidos, en 1776 y 1787 respectivamente. Desde la aprobación de estos dos documentos, los principios universales de libertad y democracia proclamados en ellos han sido fundamentales en la historia de los Estados Unidos y han ejercido una gran influencia en los legisladores del mundo entero.

independence hall estados unidos unesco El Salón de la Independencia en Estados Unidos. Unesco

Monticello y la Universidad de Virginia en Charlottesville

Thomas Jefferson (1743-1826), autor de la Declaración de Independencia y tercer presidente de los Estados Unidos de América, fue también un arquitecto neoclásico de talento. Diseñó Monticello (1769-1809), la mansión de su plantación, y la “aldea académica” ideal (1817-1826), que es todavía hoy el centro de la Universidad de Virginia.

Su visión de la arquitectura, basada en la antigüedad clásica, refleja no sólo las aspiraciones a una nueva república americana heredera de la tradición europea, sino también el grado de experimentación cultural que podía esperarse del país en un momento en que este llegaba a su madurez.