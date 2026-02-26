Brutal ataque a un luchador de kickboxing en Tunuyán: detuvieron al presunto autor

El presunto autor de un brutal ataque a puñaladas contra un luchador de kickboxing en Tunuyán fue detenido este miércoles por la noche durante una serie de allanamientos. El sospechoso, de 23 años, quedó a disposición de la Justicia e iba a ser imputado en las próximas horas.

El operativo se concretó alrededor de las 22.20 y estuvo a cargo de personal de la Unidad Investigativa Departamental Tunuyán ( UID ), en el marco de una causa por lesiones con arma blanca que instruye la Unidad Fiscal Valle de Uco .

Los sabuesos de Investigaciones desarrollaron el allanamiento en la zona de Vista Flores , donde los lograron ubicar al sospechoso. En el domicilio donde se ocultaba el sujeto se secuestró un celular y una prenda de vestir con aparentes manchas hemáticas, elementos que serán sometidos a peritajes.

La investigación se había iniciado tras el violento episodio ocurrido la noche del martes en inmediaciones de un gimnasio ubicado en calle Pellegrini al 100, del citado departamento valleuquino.

De acuerdo la información, el ataque se produjo durante el citado día, en momentos en que la víctima acababa de terminar su entrenamiento y fue abordada por un hombre que la agredió con un arma blanca y luego se dio a la fuga.

El joven, reconocido en el circuito deportivo del Valle de Uco y reciente campeón en su disciplina, fue trasladado de urgencia en un vehículo particular al Hospital Scaravelli.

Allí, los médicos constataron que presentaba siete heridas de arma blanca distribuidas en el tórax, la espalda y el brazo izquierdo. Además, sufrió un neumotórax producto de una perforación pulmonar, por lo que debió ser intervenido quirúrgicamente. Tras la operación, quedó internado en Sala Común y evoluciona favorablemente.

Poco más de un día después, a partir de las averiguaciones practicadas y demás tareas investigativas, se dispusieron los allanamientos que culminaron con la detención del sospechoso.