Llevaba autopartes robadas en su camioneta por Maipú y terminó detenido

Efectivos de la Unidad Motorizada de Acción Rápida (UMAR) detuvieron a un hombre que transportaba autopartes robadas por Maipú.

Durante la tarde de este lunes efectivos de la Unidad Motorizada de Acción Rápida (UMAR) detectaron una camioneta que llevaba varias autopartes por las calles del departamento de Maipú. Ante la sospecha de los uniformados se controló el cargamento y comprobaron que era robado.

image La intervención policial tuvo lugar en la intersección de las calles Boedo y Blas Parera, en ingreso al barrio Villa Raquel, en Maipú, cuando los efectivos se percataron que una camioneta Renault Trafic transportaba en su caja un gran número de autopartes.

Por este motivo, los uniformados detuvieron al conductor y tras verificar dicha mercancía se dieron cuenta de que las mismas fueron robadas en un caso de hurto agravado.