Festejaba que le había salido la jubilación y un vecino lo asesinó a tiros en plena celebración

El hecho ocurrió en el paraje Las Mercedes, en Gualeguaychú. El agresor había sido expulsado de la fiesta de jubilación ya que había sido denunciado por violencia de género.

Una celebración familiar terminó en tragedia en el paraje Las Mercedes, a unos veinte kilómetros al oeste de Larroque, departamento Gualeguaychú. Raúl Alfredo Scherer, de 63 años, festejaba su cumpleaños y su jubilación junto a unas 200 personas cuando fue asesinado por un joven que había sido expulsado de la fiesta.

Gualeguaychú: la fiesta que terminó en tragedia Según la investigación, el agresor, identificado como Hernán Morales (29), comenzó a hostigar a una mujer que lo había denunciado por violencia de género. Scherer intervino y lo echó del lugar, pero el joven amenazó con volver. Minutos después, se dirigió a un establecimiento cercano y tomó dos armas: una escopeta calibre 12.70 y una carabina 22.

Acto seguido, Morales regresó a la fiesta y, sin ingresar al predio, disparó hacia los presentes. El proyectil impactó en la ingle de Scherer, quien fue trasladado de urgencia al hospital San Isidro Labrador de Larroque, donde falleció poco después a causa de una hemorragia masiva.

El ataque provocó caos entre los asistentes, que lograron reducir y golpear al agresor hasta dejarlo inconsciente. Morales fue internado en el Hospital Centenario de Gualeguaychú bajo custodia policial.

El video del crimen del jubilado en Gualeguaychú Vecino le disparó al jubilado La fiscal Emilce Rivollier encabeza la investigación y ordenó el secuestro de las armas utilizadas, un teléfono celular y otros elementos peritados por la Policía Científica. Una cámara de seguridad habría registrado el momento del ataque.