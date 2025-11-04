Comenzó el juicio contra el hermano del capo narco Marco Estrada González

Fernando “Piti” González está acusado de ser organizador de una cadena destinada al tráfico ilícito de sustancias estupefacientes en la villa 1-11-14.

El Tribunal Oral Federal Número 3 inició el debate que tiene como único imputado a Fernando Estrada González, hermano del poderoso narco criminal peruano Marco Antonio Estrada González, acusado de los delitos de comercialización de estupefacientes en la Villa 1-11-14 del Bajo Flores.

Se trata de un desprendimiento del expediente donde Marco fue condenado por el mismo tribunal a 17 años de prisión por liderar una organización dedicada al tráfico de cocaína, paco y marihuana, también en diversos puntos de la provincia de Buenos Aires. Posteriormente, Estrada González recibió una pena unificada de 24 años de cárcel donde además se le declaró como reincidente.

“Piti” fue trasladado desde temprano desde el penal de Marcos Paz, lugar donde se encuentra detenido luego de haberse entregado en la sede de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) en 2023, tras haber estado prófugo por más de una década.

TOF3 Los jueces del Tribunal Oral Federal Número 3: Andrés Basso, Fernando Machado Peloni y Javier Feliciano Ríos El juicio contra el hermano del capo narco Marco Estrada González De la audiencia inicial, realizada este lunes en la sala B del edificio judicial de Comodoro Py, se leyó de forma parcial el requerimiento de elevación a juicio que continuará la próxima semana, ello debido a la gran cantidad de hechos que se le endilgan. El debate es encabezado por el Tribunal Oral Número 3, integrado por los jueces Andrés Basso, Javier Feliciano Ríos y Fernando Machado Peloni y la acusación está a cargo del fiscal federal Diego Velasco.

Fernando Estrada González fungió como el brazo derecho de su hermano en el andamiaje criminal donde, de acuerdo a la acusación fiscal, habría liderado una facción que se valió “de una compleja estructura de funcionamiento, dividiendo sus actividades en dos facciones, como así también en distintos estratos, personas con distintos roles y/o funciones, y un histórico sistema de turnos rotativos”.