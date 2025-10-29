Así detuvieron en Brasil a Thiago do Nascimento, el presunto líder del Comando Vermelho

Las autoridades localizaron al presunto líder de Comando Vermelho, la organización vinculada al narcotráfico de las favelas de Brasil.

Durante el megaoperativo, que tuvo el lugar el martes en Río de Janeiro contra los grupos narco-criminales de las favelas, las fuerzas de seguridad detuvieron a Thiago do Nascimento Mendes, señalado como uno de los líderes de Comando Vermelho.

Mirá el video de la detención del presunto líder narco de Comando Vermelho Así detuvieron a Thiago do Nascimento Mendes, el jefe de Comando Vermelho Quién es Thiago do Nascimento Mendes, uno de los líderes de Comando Vermelho De acuerdo con las declaraciones de la Policía de Río de Janeiro a la CNN, Thiago do Nascimento Mendes, más conocido por su apodo Belão, es la mano derecha del líder de Comando Vermelho, Edgard Alves, alias Doca. Alves aún es intensamente buscado por las fuerzas de seguridad.

Tras la detención, las autoridades difundieron imágenes de la residencia donde fue capturado, ubicada en una zona rodeada por favelas y con características de búnker. Además, compartieron el video del momento en el que apresaron a Mendes, quien sería el encargado de manejar las finanzas del grupo narco.

Cómo es la lujosa vivienda de Thiago do Nascimento Mendes Así es la mansión de Thiago do Nascimento Mendes, uno de los capos narcos que detuvieron en Río de Janeiro La vivienda, según información difundida por medios locales, contaba con pileta, varias pinturas y comodidades no habituales en la zona donde se encontraba. De acuerdo con fuentes de seguridad, ese domicilio habría sido utilizado como centro de comando para las operaciones del grupo criminal que lideraba Nascimento Mendes.