Guerra contra los narcos en Brasil: aumentan a 130 los muertos por la masacre de Río de Janeiro

“Río está solo”: el gobernador Claudio Castro acusa a Lula de negar ayuda tras el operativo policial

Tras el operativo policial más sangriento en la historia del estado, que habría dejado más de 120 muertos entre los complejos de la Penha y el Alemão, el gobernador Cláudio Castro (Partido Liberal - PL) afirmó que la ciudad “está sola” y acusó al gobierno federal de negar apoyo en la lucha contra el crimen organizado.

“Río está solo. Nos negaron tres veces nuestras peticiones: para prestar el blindado, teníamos que tener una GLO (Garantía de Ley y Orden), y el presidente Lula está en contra de la GLO. Todos los días hay un motivo para no cooperar”, declaró Castro, en declaraciones reproducidas por el diario O Globo.

El mandatario estatal sostuvo que la negativa del gobierno de Lula da Silva a autorizar una operación federal dejó a las fuerzas de seguridad de Río sin recursos suficientes para enfrentar al Comando Vermelho (Comando Rojo), una de las organizaciones criminales más poderosas del país. “Estamos combatiendo el crimen organizado sin apoyo federal. No podemos solos contra un enemigo con tanto poder de fuego”, agregó.

Hace pocos minutos, el gobernador Castro agregó en conferencia de prensa que la cantidad de muertos que se difunde en la prensa internacional no sería la correcta. Según el mandatario, los fallecidos serían 64.