Terror en Brasil: las crudas imágenes de los medios brasileños tras la masacre en Río de Janeiro

Ya son al menos 64 muertos entre fuerzas de seguridad de Brasil y el Comando Vermelho. Los enfrentamientos continúan y se teme por un recrudecimiento.

Brasil atraviesa horas violentas y oscuras tras el mayor operativo contra el Comando Vermelho en Río de Janeiro. Las escenas son de guerra: barricadas, cadáveres que se acumulan y personas armadas por doquier dan contexto a un operativo que no se sabe hasta donde puede llegar.

Mientras Lula da Silva negociaba con Donald Trump para que Estados Unidos baje los aranceles a Brasil, el gobernador carioca Cláudio Castro ordenó avanzar sobre el Comando Vermehlo en las favelas, desatando una masacre sin registros y un escenario de guerra en plena ciudad de Río de Janeiro.

O Globo - Brasil Comando Vermehlo Portada de O Globo tras el violento ataque de las fuerzas de seguridad. Una de las imágenes más duras copó las portadas de los históricos medios brasileños O Globo y Folha de São Paulo es la de los vecinos de las favelas llevando unos 50 cuerpos a Plaza San Lucas tras la jornada en la que se habían confirmado 64 bajas entre milicias del Comando Vermelho y policías.