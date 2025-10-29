Protestan frente a la sede de Gobierno de Río de Janeiro mientras se reúnen las autoridades

Live Blog Post

Un grupo de motociclistas protestó en el Palacio de Guanabara, sede del Gobierno de Río de Janeiro

Decenas de motociclistas salieron de la Praça São Lucas, en Penha, Zona Norte de Río de Janeiro, rumbo al Palacio Guanabara, en Laranjeiras, Zona Sur, en la tarde de este miércoles.

Según informaron medios locales, el grupo realizó una protesta frente a la sede del Gobierno del Estado contra la megaoperación del martes, que dejó al menos 130 muertos, entre ellos cuatro policías.

La manifestación ocurrió pocos minutos antes de un encuentro entre el gobernador Cláudio Castro y el ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, en el lugar.