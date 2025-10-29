Las imágenes de la guerra contra el narcotráfico: los momentos de terror que paralizaron Río de Janeiro
En menos de 24 horas, Río de Janeiro se convirtió en el escenario de una guerra urbana. Las imágenes del operativo policial más sangriento en la historia de la ciudad muestran el miedo, el caos y la desesperación de una población atrapada entre el fuego cruzado.
Hace apenas 24 horas, Río de Janeiro fue testigo de una jornada que muchos ya describen como una guerra sin previo aviso. Lo que comenzó como un megaoperativo policial destinado a desarticular a las bandas de narcotráfico más poderosas de Brasil, terminó en un baño de sangre que dejó más de 60 muertos, calles vacías y un país conmocionado por las imágenes del horror.