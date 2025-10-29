Presenta:

Mundo

|

imágenes

Las imágenes de la guerra contra el narcotráfico: los momentos de terror que paralizaron Río de Janeiro

En menos de 24 horas, Río de Janeiro se convirtió en el escenario de una guerra urbana. Las imágenes del operativo policial más sangriento en la historia de la ciudad muestran el miedo, el caos y la desesperación de una población atrapada entre el fuego cruzado.

MDZ Mundo

Hoy, la ciudad de Río de Janeiro intenta volver a empezar tras una jornada teñida de sangre.

Hoy, la ciudad de Río de Janeiro intenta volver a empezar tras una jornada teñida de sangre.

EFE

Hace apenas 24 horas, Río de Janeiro fue testigo de una jornada que muchos ya describen como una guerra sin previo aviso. Lo que comenzó como un megaoperativo policial destinado a desarticular a las bandas de narcotráfico más poderosas de Brasil, terminó en un baño de sangre que dejó más de 60 muertos, calles vacías y un país conmocionado por las imágenes del horror.

Te Podría Interesar

Estas fueron las capturas de los momentos de terror

Brasil Rio de Janeiro Comando Vermelho 4
Brasil Rio de Janeiro Comando Vermelho 3
Brasil Rio de Janeiro Comando Vermelho 2
Brasil Rio de Janeiro Comando Vermelho 1
rio de janeiro guerra contra el narcotrafico 5
rio de janeiro guerra contra el narcotrafico
rio de janeiro guerra contra el narcotrafico
rio de janeiro guerra contra el narcotrafico 6
rio de janeiro guerra contra el narcotrafico
rio de janeiro guerra contra el narcotrafico 4
rio de janeiro guerra contra el narcotrafico 3
Río de Janeiro
La Policía de Río de Janeiro trasladando a dos capturados durante un megaoperativo en dos favelas
La Policía de Río de Janeiro trasladando a dos capturados durante un megaoperativo en dos favelas

La Policía de Río de Janeiro trasladando a dos capturados durante un megaoperativo en dos favelas

Archivado en

Notas Relacionadas