EE.UU. avisa a Europa y la OTAN que reducirá su presencia militar en ese continente

Estados Unidos mantiene soldados en muchos países de la OTAN, en suelo de Europa. Foto Efe

El Gobierno de Estados Unidos ha comunicado a los países miembros de la OTAN su voluntad de reducir a corto plazo su despliegue militar en Europa, según el Ministerio de Defensa de Rumanía, que ha aludido en concreto a un potencial recorte en el flanco oriental de la Alianza Atlántica.

Esta revisión implica, por ejemplo, el cese de las rotaciones del contingente norteamericano en la base aérea de Mihail Kogalniceanu, si bien el Gobierno de Rumanía ha asegurado en su comunicado que está en contacto "permanente" con su "socio estratégico" y que unos mil militares seguirán presentes como muestra del "compromiso" de Washington con la seguridad en toda la región.

Según el Ministerio de Defensa, la Administración de Donald Trump aplica de esta forma las "nuevas prioridades" militares y tiene en cuenta que otros países de la OTAN han acordado reforzar su presencia en la zona este de Europa, sin aludir directamente a iniciativas como 'Centinela Oriental'.