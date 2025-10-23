La OTAN presiona a España para que compre más armamento a Estados Unidos

La poderosa OTAN sostiene que España "no puede" cumplir con sus obligaciones en la compra de armamento a Estados Unidos con un gasto inferior al 3,5%.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, aseguró tras reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que España "no puede" cumplir con sus compromisos de seguridad con un porcentaje de gasto en armamento inferior al 3,5 por ciento, una postura que ha vuelto a provocar la crítica al Ejecutivo español desde la Casa Blanca.

"España se ha comprometido a cumplir el objetivo. Afirman que pueden hacerlo con un porcentaje inferior al 3,5 por ciento. Les respondí 'No podéis', y muy pronto lo comprobaremos", ha declarado Rutte acerca de su discrepancia con la postura del Gobierno de España de Pedro Sánchez.

El líder de la organización atlantista, que ha afirmado "conocer muy bien" al mandatario español y haber mantenido "numerosas conversaciones" con él, se ha pronunciado de esta manera a su salida de la Casa Blanca, después de un encuentro con la prensa junto a Donald Trump en el que también han tenido cabida las críticas a la posición española en la OTAN.

La OTAN, entre España y Donald Trump De hecho, las declaraciones del titular de la OTAN han llegado después de que, desde el Despacho Oval, Donald Trump haya lamentado que el Ejecutivo español no sea "jugador de equipo" en la alianza. "Creo que tendrás que hablar con España", ha señalado al secretario general, argumentando que "el problema con España se podría resolver muy fácilmente".

Mark Rutte, OTAN Mark Rutte, de la OTAN, presiona a España para que siga dictados de Donald Trump. Foto Efe EFE En la cumbre celebrada en Países Bajos, España confirmó su apoyo al establecimiento del umbral de gasto en defensa para 2035 en el cinco por ciento, después de una carta en la que Rutte dio más flexibilidad a España para cumplir con sus objetivos de capacidades sin ceñirse a una cifra.