Brasil: el último mensaje de un policía del Bope a su esposa antes de morir

En Brasil , autoridades de Río de Janeiro realizaron el martes 28 de octubre una operación de gran escala en los complejos del Alemão y de la Penha. Participaron fuerzas civiles y militares para ejecutar órdenes contra el Comando Vermelho . El despliegue dejó como saldo decenas de fallecidos y múltiples detenidos, según reportes oficiales y de prensa.

Diversas fuentes informaron que la cifra de muertos ascendió al menos a más de 130, entre ellos cuatro policías, y que intervinieron más de 2.500 agentes, con incautaciones de armas y detenciones.

Entre los policías fallecidos se encontró el 3º sargento del Bope Heber Carvalho da Fonseca, de 39 años. La secuencia de mensajes que mantuvo con su esposa mostró los momentos previos a su muerte. Ella preguntó por su estado en medio del intercambio de disparos en Alemão y Penha. Él respondió de forma breve: "Estoy bien. Seguí rezando". Después no volvió a contestar.

La esposa había escrito poco antes: "¿Estás bien? Dios te está protegiendo. Estoy orando". Tras ese intercambio, quedó el silencio. El chat reveló la angustia de la familia en tiempo real: "Te amo. Cuidado, por el amor de Dios. Hay muchos heridos. Amor, dame una señal de vida siempre que puedas", escribió la viuda .

Minutos más tarde se sucedieron llamadas sin respuesta. A las 13:33 realizó un nuevo intento; a las 13:34 y a las 13:36 insistió de nuevo. No obtuvo contestación. Horas después, publicó la captura de pantalla del diálogo en redes sociales con el mensaje : "Y vos no dijiste más nada. ¿Y ahora qué le voy a decir a Sofía (la hija del matrimonio)?".

El BOPE reportó la muerte del sargento Heber Carvalho da Fonseca tras la operación en Alemão y Penha; su diálogo con la esposa quedó registrado. Mientras tanto, siguen apareciendo cadáveres en Río de Janeiro ( Brasil ).

En una segunda publicación, la viuda lamentó que la muerte del sargento ocurriera en el mes del cumpleaños de su hija: "Octubre, mes del cumpleaños de mi hija. Y por el resto de su vida, ella va a recordar a su papá".

Compañeros y allegados describieron a Heber como un efectivo disciplinado y con fuerte apego al trabajo en equipo dentro del Bope. En otro pasaje compartido por la familia, se recordó una frase que el sargento repetía cuando caía un compañero: "Decía que tenía una contraseña en sus manos cada vez que perdía a un colega. Que el día que le pasara a él, iba a ser haciendo lo que más amaba. Y uno nunca lo cree, pero ese día llegó. No puedo explicar este dolor".

Durante los enfrentamientos también murió el sargento Cleiton Serafim Gonçalves, del Bope. Ambos llegaron al Hospital Estadual Getúlio Vargas, donde se confirmó el fallecimiento. Autoridades locales informaron que el operativo formó parte de acciones para debilitar estructuras delictivas en zonas estratégicas del norte de la ciudad. En total, los reportes señalaron decenas de muertes, arrestos y el cierre preventivo de servicios en áreas próximas a los complejos intervenidos.