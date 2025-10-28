Brasil: al menos 64 muertos en un megaoperativo en dos favelas de Río de Janeiro

Live Blog Post

Al menos 64 muertos por el operativo en Río de Janeiro

Según informaron medios locales, al menos 2.500 agentes de seguridad de Río de Janeiro salieron a ejecutar 100 órdenes de arresto. Los narcotraficantes respondieron con ráfagas de disparos, la quema de barricadas y el uso de explosivos lanzados desde drones.

TV Globo indicó que la cifra de muertos podría superar las 64 víctimas y que los detenidos ya superaban los 80. Entre los muertos hay dos policías civiles. Se trata de Marcus Vinícius Cardoso de Carvalho, de 51 años, conocido como “Máskara”, recientemente ascendido a jefe de investigación, y Rodrigo Velloso Cabral, de 34 años.

Las autoridades informaron, además, que los demás fallecidos serían presuntos integrantes del Comando Vermelho que intercambiaron disparos con las fuerzas de seguridad.

A pesar de las bajas, las operaciones continuaban al mediodía con nuevos reportes de tiroteos. Las autoridades mantienen la intervención en la zona y no descartan nuevas acciones en el marco de la Operación Contención.