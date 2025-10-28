Las dramáticas imágenes del megaoperativo en Río de Janeiro contra el Comando Vermelho

El operativo consistió en al menos 2.500 agentes de seguridad de Río de Janeiro contra el Comando Vermelho, el mayor grupo criminal de Brasil.

Este martes a la madrugada, el gobierno de Río de Janeiro realizó un megaoperativo contra el Comando Vermelho (CV), una de las organizaciones criminales más antiguas y conocidas de Brasil, en los complejos de Alemão y Penha.

La acción forma parte de la Operación Contención, una iniciativa permanente del gobierno para frenar la expansión del narcotráfico. Según informaron medios locales, el grupo criminal reaccionó con ráfagas de disparos y explosivos lanzados desde drones.

El operativo consistió en al menos 2.500 agentes de seguridad de Río de Janeiro, que salieron a ejecutar 100 órdenes de arresto. Desde sus cuentas oficiales, el gobierno de Río de Janeiro publicó fotos y videos del hecho.

Las imágenes del megaoperativo contra el Comando Vermelho "Sube a 17 el número de criminales detenidos en la Operación Contención, en los complejos de Penha y Alemão", había anunciado el gobierno de Río de Janeiro esta mañana en su cuenta de X. Junto al posteo, subieron un video de la actuación de las fuerzas de seguridad.

Comando Vermelho Brasil Comando Vermelho brasil II Foto: EFE. Comando Vermelho brasil V Foto: EFE. Posteriormente, el gobierno de Río de Janeiro comunicó que "se incautaron 10 fusiles durante la Operación Contención en los complejos de Penha y Alemão" junto con un video de los mismos.