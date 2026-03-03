Citó a su exnovia para volver con ella y la esperó con cuatro amigos que la violaron

El adolescente invitó a su exnovia a “reconciliarse” en Río de Janeiro, Brasil, pero cuando acudió se encontró con otros cuatro jóvenes que la violaron.

Un brutal caso de violencia sexual sacude a Río de Janeiro, en Brasil. El hecho ocurrió en el barrio de Copacabana, donde un joven de 17 años convocó a su exnovia a su departamento con la excusa de recomponer la relación, pero detrás del encuentro —según la investigación— había una emboscada planificada.

De acuerdo con la denuncia, la chica —mayor de edad— llegó al edificio fue recibida por su expareja. Ya en el ascensor, él le anticipó que había otras personas en el departamento y le insinuó “hacer algo distinto” para intentar volver. Aunque ella rechazó la propuesta, decidió subir.

Siempre según su declaración judicial, al ingresar advirtió la presencia de cuatro amigos del joven, quienes estaban tomando cerveza. La conversación inicial fue cordial e incluso mantuvieron relaciones consensuadas. Sin embargo, en medio del encuentro íntimo, los otros jóvenes irrumpieron en la habitación.

Citó a su exnovia para volver con ella y llamó a cuatro amigos para violarla Citó a su exnovia para volver con ella y llamó a cuatro amigos para violarla Fuerte denuncia de la exnovia La víctima relató que, aunque su ex les pidió que no se acercaran, luego le solicitó que los dejara quedarse porque “querían mirar”. Minutos después, los cuatro se desnudaron y la atacaron. La joven denunció que fue manoseada, besada a la fuerza y violada, además de recibir golpes de puño, cachetadas y una patada en el abdomen cuando intentó escapar.

Las cámaras de seguridad del edificio registraron tanto el ingreso como la salida de los acusados y de la denunciante. En la causa también se incorporaron mensajes de WhatsApp entre la joven y su expareja, donde quedó documentada la invitación al departamento e incluso el pedido de que ella asistiera acompañada por una amiga, algo que finalmente no ocurrió. Para los investigadores, esos intercambios evidencian que “la emboscada fue planificada”.