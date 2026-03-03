Marco Rubio: "Vamos a desatar todo el poder de Estados Unidos contra el régimen terrorista de Irán"

El secretario de Estado de Estados Unidos , Marco Rubio , aseguró este martes que Washington intensificará su ofensiva contra Irán en las próximas horas y días, y advirtió que el país “sentirá todo el poder” militar estadounidense.

“En las próximas horas y días, vamos a desatar todo el poder de Estados Unidos contra el régimen terrorista de Irán. Van a sentir un cambio radical en la intensidad y el alcance de los ataques. ¡Esto apenas comienza!”, afirmó el jefe de la diplomacia estadounidense.

Las declaraciones anticipan una nueva fase en la operación militar en curso y elevan la tensión en Medio Oriente, en un contexto marcado por las advertencias de Washington sobre el programa nuclear iraní y la creciente confrontación regional.

Rubio sostuvo ante la prensa que Estados Unidos ya se encuentra avanzado en su operación contra Teherán y que la presión militar se incrementará de manera significativa.

“Realmente comenzarán a percibir un cambio en el alcance y la intensidad de estos ataques a medida que, francamente, las dos fuerzas aéreas más poderosas del mundo desmantelen este régimen terrorista”, señaló.

El funcionario agregó que la ofensiva busca debilitar la capacidad militar iraní y eliminar su posibilidad de amenazar a los países vecinos. Según explicó, el objetivo es “quitarle los colmillos” al régimen y evitar que pueda seguir avanzando en sus ambiciones nucleares bajo lo que describió como una “zona de inmunidad”.

Rubio: la decisión de atacar fue tomada por Trump

El secretario de Estado también aclaró que la ofensiva estadounidense no se produjo simplemente como acompañamiento a una eventual acción israelí. Según explicó, la decisión fue adoptada directamente por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Rubio afirmó que Trump resolvió actuar para impedir que Irán pudiera escudarse detrás de su programa de misiles balísticos o de su capacidad para lanzar ataques en la región. “La decisión que tomó fue que no se le permitiría a Irán escudarse en su programa de misiles balísticos ni en su capacidad de llevar a cabo estos ataques”, sostuvo.

Advertencia a ciudadanos estadounidenses en Medio Oriente

En paralelo, Rubio recomendó a los ciudadanos estadounidenses que se encuentren en Medio Oriente que se comuniquen con las autoridades si necesitan asistencia para abandonar la región.

El funcionario explicó que el gobierno necesita poder contactar a quienes soliciten ayuda para coordinar eventuales evacuaciones o medidas de seguridad.

“Tenemos que poder llamarte, tenemos que poder contactarte. Tenemos que saber dónde te alojas para poder enviarte esta información y coordinarnos adecuadamente”, señaló.