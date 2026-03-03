El plan de Donald Trump para destruir a Irán desde adentro

En el marco de la guerra contra Irán iniciada por Estados Unidos e Israel tras la operación "Furia Épica", Donald Trump busca aliados en la región que le permitan terminar lo más rápido posibles este conflicto y así evitar costos políticos para la administración republicana.

En este marco, la región kurda aparece como un actor potencialmente relevante dentro del tablero estratégico del conflicto. Y según el medio estadounidense Axios, el jefe de Estado republicano inició contactos con las fuerzas kurdas.

Miles de combatientes kurdos se encuentran desplegados a lo largo de la frontera entre Irán e Irak, en áreas de gran valor militar y logístico a medida que la confrontación regional se intensifica.

Además, los kurdos iraquíes mantienen vínculos políticos, sociales y familiares con comunidades kurdas que viven dentro del territorio iraní, lo que agrega una dimensión adicional al rol que podrían desempeñar en la evolución del conflicto.

El propio Bafel Talabani, líder de la Unión Patriótica del Kurdistán, confirmó públicamente el contacto con el mandatario estadounidense durante una reunión partidaria celebrada el martes.

Babel Jalal Talabani

Según un comunicado difundido por la PUK, Talabani explicó ante dirigentes de su partido que Trump detalló los objetivos que persigue Washington en la actual guerra contra Irán y expuso cómo podría evolucionar la estrategia militar en los próximos meses.

Netanyahu impulsó el acercamiento con los kurdos

De acuerdo con fuentes citadas por Axios, el acercamiento entre la Casa Blanca y los líderes kurdos fue el resultado de varios meses de gestiones discretas impulsadas por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Israel mantiene desde hace décadas vínculos de cooperación en materia de seguridad, inteligencia y defensa con grupos kurdos en Irak, Siria e incluso dentro del propio Irán. En ese marco, Netanyahu habría promovido ante Trump la idea de profundizar el diálogo con los dirigentes kurdos como parte de una estrategia regional más amplia frente a Teherán.

Benjamin Netanyahu.jpg El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. GETTY IMAGES

El mandatario israelí fue uno de los dirigentes internacionales más firmes a la hora de reclamar una ofensiva contra el régimen iraní e incluso planteó públicamente la posibilidad de impulsar un cambio de gobierno en ese país.

Un pueblo sin Estado y con peso estratégico en Medio Oriente

Los kurdos constituyen una de las comunidades étnicas más numerosas de Medio Oriente y, al mismo tiempo, una de las más extendidas sin contar con un Estado propio. Sus territorios históricos se distribuyen entre el sudeste de Turquía, el norte de Siria, el norte de Irak y el noroeste de Irán.

En Irak, los kurdos gobiernan desde hace años una región autónoma en el norte del país. Esa autonomía fue consolidada tras la invasión liderada por Estados Unidos en 2003 que terminó con el régimen de Saddam Hussein.

Sin embargo, el peso político y militar de los kurdos también introduce tensiones geopolíticas en la región. Turquía —miembro de la OTAN— mantiene una relación conflictiva con varios movimientos kurdos, lo que podría convertirse en un factor adicional de complejidad si el conflicto con Irán continúa escalando.