Guerra en Medio Oriente: Irán designó nuevo líder, Trump amenaza a España y crece el número de víctimas

El conflicto en Medio Oriente atraviesa su cuarto día con nuevos hechos que intensifican la tensión internacional. Mojtaba Jamenei fue elegido como sucesor del liderazgo en Irán , mientras Donald Trump lanzó una amenaza comercial contra España . Al mismo tiempo, se actualizan las cifras de víctimas y desplazados provocados por los ataques recientes.

Las hostilidades continúan escalando en un escenario marcado por la confrontación entre Estados Unidos, Israel e Irán, con repercusiones políticas y humanitarias que se extienden por la región.

Entre los acontecimientos más relevantes de la jornada se encuentra la designación de Mojtaba Jamenei, segundo hijo de Alí Jamenei, como nuevo líder supremo .

La elección se produjo durante una reunión de la Asamblea de Expertos en la ciudad de Qom, convocada para definir al sucesor. La decisión se conoció incluso después de que una autoridad israelí de alto rango confirmara que se había atacado el edificio donde se llevó a cabo la decisión.

Con esta designación, el clérigo de 56 años se convierte en el tercer líder supremo en la historia del régimen iraní.

La amenaza de Donald Trump a España

Otro de los episodios que marcó la jornada fue la advertencia del presidente estadounidense Donald Trump hacia España. El conflicto diplomático se originó luego de que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, criticara los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán. Además, rechazó el aumento del 5% del PBI español destinado a aportes a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Ante esa postura, Trump lanzó una advertencia directa sobre las relaciones comerciales entre ambos países. “Vamos a cortar el comercio con España”, afirmó el mandatario estadounidense. Desde el gobierno español respondieron que el país cuenta con “los recursos necesarios para contener el posible impacto de un embargo comercial de Estados Unidos”.

Aumentan las víctimas y los desplazados

Mientras las tensiones políticas y militares continúan escalando, también se actualizan las cifras de víctimas del conflicto.

Según las estimaciones difundidas, alrededor de 800 ciudadanos iraníes murieron como consecuencia de los bombardeos realizados por Israel y Estados Unidos desde el inicio de los ataques el sábado.

La crisis también impacta en países vecinos. En el Líbano, se estima que aproximadamente 60 mil personas se desplazaron debido a los ataques israelíes contra Hezbolá.