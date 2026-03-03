Escalada en Medio Oriente: otro cierre de jornada con nuevos bombardeos de Irán a Israel
La tensión sigue en aumento luego de los ataques de este sábado. Con nuevos intercambios de ataques entre Irán e Israel.
El cuarto día de guerra en Medio Oriente comenzó con nuevos ataques del Ejército de Israel contra Teherán y Beirut, después de que Hezbolá anunció el envío de drones contra una base israelí y de que la Guardia Revolucionaria de Irán afirmara haber destruido una sede militar de Estados Unidos en Baréin.
Se sucedieron bombardeos cruzados con distintos objetivos. Estados Unidos e Israel continúan a su vez centrados en ofrecer diferentes justificaciones del ataque conjunto del sábado contra Irán, que fueron rebatidas por Teherán.
Testigos citados por agencias internacionales reportaron una fuerte explosión en Beirut, mientras que periodistas de AFP informaron que también se escucharon detonaciones en Jerusalén tras una nueva oleada de misiles lanzados desde Irán contra Israel.
En paralelo, restos de municiones cayeron en el área de Tel Aviv luego del impacto o interceptación de proyectiles iraníes, en medio de una escalada de ataques en la región.
En el marco del cuarto día de enfrentamientos, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que se encuentran adelantando en su plan contra Irán y que en los próximos días "desatará" su poder sobre el país.
"Realmente comenzarán a percibir un cambio en el alcance y la intensidad de estos ataques a medida que, francamente, las dos fuerzas aéreas más poderosas del mundo desmantelen este régimen terrorista, le quiten sus colmillos y le quiten la capacidad de amenazar a sus vecinos o de esconderse tras una zona de inmunidad que les permita desarrollar sus ambiciones nucleares", comentó el secretario de Estado.
La Asamblea de Expertos de Irán habría elegido a Mojtaba Jamenei como el tercer Líder Supremo de la República Islámica. Sucede a su padre, el ayatolá Alí Jamenei, quien fue asesinado en un ataque aéreo israelí la madrugada del sábado.
El gobierno de Israel lanzó un nuevo ataque sobre una estructura nuclear en Irán, por lo que se activaron las sirenas por tercera vez en la región de Aqaba en Jordania.
Esto se produce unas horas después de que Jordania anunciara la reapertura de su espacio aéreo al tráfico de la aviación civil.
Tras el anuncio de Marco Rubio del ataque a un edificio cercano al consulado de Estados Unidos en Dubái, las autoridades dubaities anunciaron que el incendio ya fue controlado y que además, no se reportaron heridos.
Tras el cierre del punto estratégico para el comercio de crudo por la Guardia Revolucionaria de Irán el lunes por la tarde, el presidente Donald Trump anunció que ofrecerá escolta militar de la Armada estadounidense para cruzar el Estrecho de Ormuz "de ser necesario" junto con seguros "razonables" a las navieras.
"Pase lo que pase, Estados Unidos garantizará el libre flujo de energía al mundo", escribió el mandatario.
En medio de la escalada en el Golfo Pérsico, se inició un incendio en el edificio del consulado americano en Dubái y se cree que las llamas habrían sido generadas por un nuevo ataque iraní con misiles balísticos.
Según indicaron desde el Gobierno de Israel a la prensa internacional, un ataque aéreo impactó contra la Asamblea de Expertos de Irán mientras los 88 miembros votaban al sucesor de Alí Jamenei en la ciudad de Qom.
Ya se informaron más de 58.000 desplazados desde Líbano por los bombardeos de Israel como parte de las operaciones contra Hezbolá. Las cifras fueron informadas por el Gobierno de Beirut, alcanzando un valor que duplica las estimaciones emitidas el lunes.
Según informó la agencia británica Reuters, se oyeron nuevas explosiones en Dubái, Abu Dabi y Doha, las cuales serían el resultado de intercepciones aéreas de la defensa contra los misiles lanzados desde Irán contra las bases americanas en el Golfo Pérsico.
Donald Trump aseguró que interrumpirá los vínculos comerciales con España a raíz de las críticas de Pedro Sánchez a los ataques sobre Irán y su rechazo a aumentar al 5% del PBI español en sus aportes a la Organización del Tratado Atlántico Norte (OTAN).
Sánchez es uno de los principales referentes de las corrientes de izquierda en la Unión Europea y a fortalecer vínculos políticos con el Gobierno americano en el marco de las escaladas bélicas en Medio Oriente y el apoyo incondicional de Washington DC a Benjamín Netanyahu.
Desde España, por su parte, indicaron que tienen "los recursos necesarios para contener posible impacto de un embargo comercial de Estados Unidos".
El embajador de Argentina en Qatar, Guillermo Nicolás, publicó este martes un mensaje dirigido a la comunidad argentina residente en el país del Golfo en el marco de la escalada de tensión en Medio Oriente.
A través de un comunicado difundido por los canales oficiales de la representación diplomática, el funcionario llamó a los argentinos a permanecer “en lugares seguros y evitar desplazamientos inútiles” mientras se mantiene la incertidumbre en la región.
Mensaje del Embajador de Argentina en Qatar, Guillermo Nicolás pic.twitter.com/AFPbDApnxr— Embajada Argentina en Qatar (@embargenqatar) March 3, 2026
La recomendación se produce en un contexto de creciente conflicto que involucra a varios actores regionales e internacionales, con ataques y advertencias cruzadas que elevaron el nivel de alerta en distintos países del Golfo.
Desde la embajada señalaron que continúan monitoreando de cerca la evolución de la situación y que cualquier novedad relevante será comunicada por los canales oficiales. Además, se instó a los ciudadanos argentinos a mantenerse informados a través de fuentes confiables y seguir las indicaciones de las autoridades locales.
La guerra en marcha entre Estados Unidos y Israel con Irán, que ya involucra una decena de países de Medio Oriente, marcó un punto de inflexión en el equilibrio geopolítico global y abrió un nuevo ciclo de incertidumbre económica internacional. El ataque, que provocó la muerte del Líder Supremo iraní, desencadenó una rápida reacción de Teherán y trasladó la tensión desde el plano militar hacia los mercados financieros, el comercio energético y las cadenas logísticas globales que afectará indefectiblemente a la Argentina.
El Ejército de Israel anunció este martes la evacuación inmediata de una zona específica de Teherán ante la preparación de un bombardeo inminente.
Según el comunicado oficial, la advertencia responde a una nueva oleada de ataques contra “la infraestructura del régimen terrorista iraní” en la capital de Irán.
Se trata de un sector que hasta el momento no había sido alcanzado por bombardeos en el marco de la actual escalada bélica. Las autoridades militares israelíes instaron a los residentes a abandonar el área señalada por razones de seguridad, sin detallar públicamente los objetivos específicos.
El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, expresó este martes la oposición de Pekín a los ataques militares lanzados por Israel y Estados Unidos contra Irán.
Según informó la agencia estatal Xinhua, Wang transmitió su postura durante una conversación telefónica con el canciller israelí, Gideon Saar.
“China se opone a cualquier ataque militar lanzado por Israel y Estados Unidos contra Irán”, afirmó el funcionario chino, de acuerdo con el reporte oficial. Además, sostuvo que “la fuerza no puede resolver realmente los problemas. Al contrario, sólo trae nuevos problemas y graves consecuencias”.
Una terrorífica secuencia se vivió este martes en eltorneo Challenger de Fujairah, Emiratos Árabes Unidos: un misil cayó cerca de la cancha de tenis en el medio de un partido y los jugadores y sus equipos debieron evacuar el lugar corriendo.
En el torneo se enfrentaban el bielorruso Daniil Ostapenko y el japonés Hayato Matsuoka, quienes jugaban el tercer set de un partido para acceder al cuadro principal.
Axel Wahnish, embajador argentino en Israel, confirmó que hay "unos 200 turistas argentinos varados" bajo el alerta por misiles, por el cierre de cielos que rige ante las amenazas de bombardeos iraníes en la máxima tensión que atraviesa la región.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que ya es “ demasiado tarde” para entablar conversaciones con Irán, incluso si el régimen iraní busca abrir un canal diplomático en medio de la escalada militar.
Cristiano Ronaldo dejó Arabia Saudita y viajó a Madrid junto a su familia tras los bombardeos a la embajada de Estados Unidos en Riadaseguraron distintos medios europeos en las últimas horas, en medio de la creciente tensión en Medio Oriente que también genera incertidumbre en el mundo del fútbol.
Según el comunicado oficial, las fuerzas de búsqueda y rescate, junto con numerosos equipos de emergencia, fueron desplegadas de inmediato en los lugares de impacto. “Las circunstancias del impacto están siendo revisadas”, indicaron las autoridades militares.
Los servicios sanitarios confirmaron que al menos cinco personas resultaron heridas. En un primer momento, el servicio de ambulancias israelí había reportado tres personas con lesiones leves, aunque luego el número de afectados se actualizó.
Por su parte, la policía israelí señaló que se registraron varias zonas de impacto dentro del distrito de Tel Aviv, algunas vinculadas a fragmentos de munición.
En medio de la escalada bélica en Medio Oriente, que empujó al petróleo a sus niveles más altos de los últimos dos años, el CEO de YPF, Horacio Marín, buscó llevar tranquilidad al mercado local y aseguró que no habrá “cimbronazos” en el precio de las naftas y el gasoil.
“La compañía toma decisiones con tranquilidad frente a estas situaciones. No miramos el precio del petróleo en el día a día, tenemos un acuerdo con los consumidores”, sostuvo. Según explicó, la petrolera estatal aplica una política de precios basada en promedios móviles que amortigua los movimientos bruscos del barril.
Los mercados financieros sufren los coletazos de la Guerra en Medio Oriente. Mientras que la escalada bélica parece no tener freno, en paralelo las bolsas globales extienden caídas.
Los mayores retrocesos lo registran las bolsas asiáticas: el índice Kospi de Seúl se desplomó 7,24%, que implicó la mayor caída. El Nikkei de Tokio se hundió 3,06% y el Hang Seng de Hong Kong cedió 1,23%.
La escalada del conflicto en Medio Oriente sumó un nuevo frente en el mar Mediterráneo tras el ataque con drones contra una base aérea británica en Chipre, un episodio que activó el despliegue militar de Francia y Grecia para reforzar la defensa de la isla.
El gobierno chipriota confirmó que París aportará medios militares, mientras que Atenas envió cuatro cazas F-16 y dispuso el desplazamiento de dos fragatas hacia la zona, una de ellas equipada con el sistema antidrones Centauro, capaz de detectar y neutralizar objetivos a baja altura. El vocero oficial, Konstantinos Letymbiotis, detalló además que Nicosia trasladó un pedido de apoyo similar al canciller alemán, Friedrich Merz.
El ataque del lunes tuvo como blanco las áreas soberanas del Reino Unido en Chipre, incluidas las instalaciones de la Real Fuerza Aérea en Akrotiri. Según las autoridades locales, la ofensiva fue atribuida a Hezbollah, la milicia chií libanesa aliada de Irán. En total se registraron dos episodios con drones: uno de los aparatos, de diseño iraní tipo Shahed, impactó en la pista y causó daños limitados, mientras que otros dos fueron interceptados. Las primeras evaluaciones indican que los dispositivos volaban a muy baja altura, lo que dificultó su detección.
En paralelo, Irán advirtió a los países europeos que cualquier intervención directa en el conflicto junto a Israel y Estados Unidos sería considerada “un acto de guerra”. La advertencia llegó después de que Alemania, Reino Unido y Francia señalaran que podrían adoptar “acciones defensivas” para neutralizar la capacidad de lanzamiento de misiles iraníes.
Las bases británicas en Chipre, establecidas tras la independencia de la isla en 1960, constituyen un enclave estratégico para operaciones en Medio Oriente y el Mediterráneo oriental. La tensión creciente en la región incrementó su relevancia y convirtió a la isla en un punto sensible dentro del tablero geopolítico actual.
El presidente libanés, Joseph Aoun, reafirmó el compromiso de su país con el alto el fuego acordado en 2024 con Israel y expresó su disposición a negociar sobre el asunto, en medio de la nueva ofensiva área israelí contra diferentes regiones del Líbano.
"Reafirmamos la decisión del Gabinete de que el Líbano se comprometa de forma definitiva y total con las estipulaciones de la declaración de cese de hostilidades, resguardando así la paz y la estabilidad", dijo ante representantes de Estados Unidos, Francia, Arabia Saudí, Egipto y Qatar.
"Además, expresamos nuestra total disposición a reanudar las negociaciones sobre este asunto con participación civil y bajo auspicios internacionales", agregó el jefe de Estado, según un comunicado emitido por la Presidencia libanesa.
En esta línea, también reafirmó las medidas anunciadas la víspera contra el grupo chiíta Hezbolá, que la madrugada del lunes lanzó de forma unilateral un ataque dirigido al norte de Israel, provocando el inicio de la cruenta campaña de bombardeos israelíes contra el territorio libanés.
Alexéi Lijachev, el director de Rosatom, la empresa de energía atómica estatal rusa, advirtió que la central nuclear de Bushehr, que Rusia opera en Irán, corre cada vez más peligro en medio de la guerra. "La central corre peligro, ya que se escuchan explosiones a kilómetros de la línea de defensa de la planta. No están dirigidas a la central, sino a las instalaciones militares ubicadas allí, pero la amenaza claramente aumenta a medida que se intensifica el conflicto", declaró.
Asimismo, Lijachev aseguró que "cualquier violación de la integridad del reactor o de las instalaciones de almacenamiento de combustible significaría la contaminación de grandes territorios y movimientos completamente impredecibles de la sustancia contaminante, que dependería de fenómenos atmosféricos".
De acuerdo con el portavoz de Exteriores de Irán, Ismail Baghaei, el difundo líder supremo del ayatolá, Alí Jamenei, tomó la elección consciente de permanecer en su lugar de trabajo, ubicado en Teherán, en el momento en que Israel y Estados Unidos comenzaron con los ataques.
"Fue una elección consciente; él permaneció en su lugar de trabajo, en el corazón de Teherán, en circunstancias en las que todos sabían que se avecinaba un ataque", expresó Baghaei en una rueda de prensa.
En medio del conflicto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que su país "puede librar guerras eternamente y con mucho éxito" con las reservas de municiones con las que cuenta.
"Las reservas de municiones de Estados Unidos, en el rango medio y medio-alto, nunca han sido tan altas ni mejores. Como me han dicho, contamos con un suministro prácticamente ilimitado de estas armas", ha presumido el inquilino de la Casa Blanca antes de defender que "se pueden librar guerras eternamente, y con mucho éxito, utilizando únicamente estos suministros", que ha descrito como "mejores que las mejores armas de otros países".
El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) informó este martes sobre "daños recientes" en los edificios de acceso de la planta subterránea de enriquecimiento de uranio de Natanz, en el centro de Irán, si bien subrayó que no se esperan "consecuencias radiológicas".
El OIEA indicó en un mensaje en X que la planta de Natanz ya quedó "gravemente dañada" durante el conflicto de junio, en la denominada Guerra de los 12 días entre EEUU e Israel con Irán, y que, por el momento, el análisis no apunta a nuevos daños en el interior del complejo subterráneo.
"No se esperan consecuencias radiológicas y no se ha detectado un impacto adicional en la planta subterránea en sí, que fue gravemente dañada en el conflicto de junio", señala la agencia nuclear de la ONU, precisando que su valoración se basa en imágenes por satélite.
El Ejército israelí bombardeó un complejo gubernamental en el centro de Teherán, informó este martes en un comunicado, arrojando "decenas de municiones" contra la Oficina presidencial, el edificio del Consejo Supremo de Seguridad Nacional y un instituto de entrenamiento de oficiales.
La Media Luna Roja iraní elevó este martes a 787 la cifra de muertos por los ataques de Israel y Estados Unidos, que empezaron el pasado sábado.
Según informes de campo, la cifra de 555 anunciada este lunes por el organismo registró un ascenso de 232 víctimas nuevas, en las últimas horas.
Por su parte, la organización iraní de derechos humanos HRANA, con sede en Washington, dijo este martes que al menos 742 civiles han muerto en Irán, entre ellos 176 menores de edad.
Además, 971 civiles han resultado heridos, incluidos 115 niños, mientras que otros 624 fallecimientos permanecen pendientes de confirmación y clasificación, de acuerdo con el último informe de HRANA.
Esta madrugada, el régimen iraní bombardeó con drones la embajada de Estados Unidos en Riad, Arabia Saudita. La ofensiva provocó un incendio, de acuerdo con lo informado por un portavoz del Ministerio de Defensa saudí.
La portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Mao Ning, dijo en una conferencia de prensa que los ataques por parte de Estados Unidos e Israel en territorio iraní "viola el derecho internacional y las normas básicas que rigen las relaciones internacionales", asegurando que lo que hacen es "incitar a un cambio de régimen en Irán".