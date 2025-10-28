Demoras en los vuelos a Río de Janeiro, accesos bloqueados y escuelas cerradas: los narcos paralizan la ciudad tras la operación más letal de su historia

La ciudad de Río de Janeiro vivió una jornada de caos y violencia luego de que el Comando Vermelho , una de las mayores organizaciones criminales de Brasil , ordenara bloquear calles y avenidas como represalia por la operación policial que dejó 64 muertos y 81 detenidos en los complejos de favelas Penha y Alemão.

De acuerdo con RioOnibus, la empresa responsable del transporte público, los narcotraficantes robaron al menos 50 autobuses y los utilizaron para bloquear los accesos principales de la ciudad . Las barricadas y los tiroteos se multiplicaron durante la tarde, mientras miles de ciudadanos intentaban regresar a sus hogares en medio del colapso del tránsito.

El caos también se extendió al sistema educativo: universidades, escuelas públicas y privadas cerraron sus puertas , entre ellas la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ). Más de 120 líneas de colectivos debieron modificar sus recorridos debido a los enfrentamientos y cortes de ruta.

Frente a la magnitud de la crisis, la alcaldía de Río de Janeiro declaró el nivel 2 de riesgo (en una escala de cinco) y puso en marcha un operativo de emergencia para mantener el funcionamiento de los servicios esenciales.

En conferencia de prensa, el alcalde Eduardo Paes advirtió que la ciudad “no puede convertirse en rehén de los grupos criminales”. “Ya es inaceptable perder parte de nuestro territorio, pero aún más lo sería permitir que toda la ciudad quede paralizada”, sostuvo desde el Centro de Operaciones. Paes denunció además que los delincuentes utilizan noticias falsas en redes sociales para difundir pánico entre la población.

Integrantes de la Policía de Río de Janeiro custodian a dos personas durante un operativo policial

Las fuerzas de seguridad intentan despejar las vías obstruidas, aunque los narcotraficantes levantan nuevas barricadas en distintos puntos. Entre las zonas afectadas figuran la Avenida Brasil, la Línea Roja, la Línea Amarilla y la Vía Grajaú-Jacarepaguá, todas arterias vitales de la capital carioca. Incluso se reportó el bloqueo temporal del acceso principal al Aeropuerto Internacional de Galeão, lo que provocó demoras en los vuelos, aunque sin cierre de la terminal.

Bloqueos como reacción

Los bloqueos fueron una reacción directa a la operación lanzada por más de 2.500 policías de unidades especiales en las favelas de Penha y Alemão, con el objetivo de capturar a los principales líderes del Comando Vermelho. El operativo —que derivó en la incautación de 93 fusiles y grandes cantidades de drogas— ya es considerado el más letal en la historia de Río de Janeiro.

El Comando Vermelho, creado en la década de 1980 durante la dictadura militar brasileña, surgió en las cárceles al unir a delincuentes comunes y exguerrilleros, y desde entonces se ha consolidado como una de las facciones criminales más poderosas del país, con fuerte presencia en Río y expansión hacia la región amazónica.