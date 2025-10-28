El gobernador Cláudio Castro dijo que "Río está solo" y criticó al gobierno de Lula tras el megaoperativo.

El gobernador de Río de Janeiro , Cláudio Castro (PL), declaró este martes que, anteriormente, el gobierno federal había negado ayuda para las operaciones policiales en la ciudad y que, por lo tanto, el estado “estaba solo” en el megaoperativo de esta mañana en los complejos Alemão y Penha contra el grupo criminal Comando Vermelho , en el que al menos 60 personas murieron en tiroteos violentos.

Castro afirmó que el estado está combatiendo el crimen organizado sin apoyo federal: “Río está solo” , reportó Globo.com.

La operación en Alemão y Penha es la más grande en Río desde 2010, afirmó.

Los Ministerios de Justicia y Defensa afirmaron que continuarán operando en el estado y enumeraron medidas de cooperación.

"Nos negaron tres veces nuestras peticiones : para prestar el blindado, teníamos que tener GLO, y el presidente (Lula) está contra GLO. Todos los días hay un motivo para no cooperar“ , lamentó Castro.

También afirmó que la operación del martes “tiene muy poco que ver con la seguridad pública”, que la “guerra está yendo demasiado lejos” y exigió apoyo del gobierno del presidente Lula da Silva.

Según Castro, la operación del martes es “la más grande en la historia de Río de Janeiro”.

“Estamos solos en esta lucha hoy. Es un operativo mayor que el de 2010 y, desafortunadamente, esta vez, como durante todo este sexenio , no contamos con el apoyo de vehículos blindados ni de agentes de las fuerzas federales de seguridad y defensa”, describió.

El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública informó que actúa en Río de Janeiro desde octubre de 2023, a través de la Operación Nacional de Seguridad Pública, que permanece vigente hasta el 16 de diciembre de 2025, con posibilidad de renovación, según Globo.com.

En un comunicado, el ministerio indicó que ha respondido con prontitud a todas las solicitudes del gobierno estatal para el despliegue de la Fuerza Nacional. También indicó que la Policía Federal realizó 178 operativos en Río este año, 24 de los cuales tuvieron como objetivo combatir el tráfico de drogas y armas.

El texto también destaca que la Policía Federal de Carreteras ha estado tomando medidas contra el robo de carga y vehículos en las carreteras federales. Según el ministerio, el estado de Río ha recibido fondos federales para invertir en el sistema penitenciario y la seguridad pública, así como donaciones de equipo.

El Ministerio enumeró una serie de acuerdos de cooperación y asociaciones con el gobierno del estado de Río de Janeiro destinados a combatir el crimen organizado, y reafirmó el compromiso del gobierno federal con Río de Janeiro en la promoción de la seguridad pública a través del apoyo integrado.