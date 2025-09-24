Kicillof apuntó contra el narcotráfico tras el triple crimen en Florencio Varela y habló de "violencia machista"

Axel Kicillof se refirió al femicidio en Florencio Varela. “Tenemos que involucrarnos todos en la lucha para erradicar al narcotráfico.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof advirtió que “el narcotráfico no conoce de fronteras ni jurisdicciones y ejerce además todas las formas de la violencia machista”. Lo dijo tras el hallazgo de los cuerpos de Morena Verri (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) en un pozo séptico de una vivienda en Florencio Varela. Las tres jóvenes estaban desaparecidas desde el 19 de septiembre.

La palabra del gobernador Axel Kicillof Kicillof señaló en sus redes sociales que “todo indica que fue un acto de venganza de un grupo narco internacional con base operativa en CABA”. Aseguró que se trata de un hecho de extrema gravedad que requiere responsabilidad institucional: “Seguiremos informando a medida que avance la Justicia. Ante un hecho de esta naturaleza tenemos que ser serios y responsables para que se comprenda que el narcotráfico no conoce de fronteras ni jurisdicciones, y ejerce además todas las formas de la violencia machista”.

El mandatario provincial insistió en que la lucha contra estas organizaciones no puede quedar limitada a un sector del Estado: “Tenemos que involucrarnos todos en la lucha para erradicar al narcotráfico. De lo contrario se fortalece y se vuelve impune”, escribió.

Los dichos del ministro de Seguridad En paralelo, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, confirmó en conferencia de prensa que los crímenes fueron “una trampa organizada por una banda narco” con base en el barrio 1-11-14. Indicó que hasta el momento hay cuatro detenidos, todos acusados de homicidio agravado y vinculados a esa estructura criminal, aunque precisó que “hay más personas involucradas”.