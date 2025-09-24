"Una venganza narco y un ajuste de cuentas", se confirmó por qué asesinaron a las chicas de La Matanza

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso , confirmó este miércoles al mediodía en conferencia de prensa que las tres jóvenes desaparecidas de La Matanza el viernes pasado fueron halladas sin vida . El triple crimen tendría vínculos con el narcotráfico , de acuerdo con las declaraciones del funcionario.

Según Alonso, las jóvenes “ subieron por sus propios medios a una camioneta en la rotonda de la Tablada, supuestamente para participar en un evento al que las habían invitado ”. Sin embargo, esa invitación, dijo, terminó siendo parte de una “trampa organizada por una organización transnacional que había perpetrado una estrategia para asesinarlas”.

El ministro subrayó que existía un secreto de sumario en el caso, pero que la investigación estaba muy avanzada.

El Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, durante la conferencia de prensa sobre el triple crimen de las chicas desaparecidas en La Matanza

Además, añadió que “les notificaron a las familias del hallazgo de los cuerpos" y que fue necesario realizar “un trabajo minucioso” para poder dar con los cuerpos ya que que estaban enterrados en un jardín, y las vestimentas particulares que permitieron avanzar con las identificaciones.

“Las familias acaban de reconocer los cuerpos en la morgue judicial de Lomas de Zamora”, agregó. Alonso no dudó en señalar el trasfondo criminal del caso: “Lamentablemente lo que vemos es lo que hace el narcotráfico”, declaró.

Afirmó que, en este caso, la organización “tiene su comando operacional en la Ciudad de Buenos Aires, en uno de los barrios de emergencia”, desde donde operan puntos de venta en el conurbano sur bonaerense. En su versión, la casa elegida para perpetrar el asesinato habría sido seleccionada deliberadamente por esa red narco.

Rastro tecnológico, cámaras y el presunto móvil

Para el ministro, uno de los hilos clave de la causa estuvo en el seguimiento de los teléfonos móviles de las chicas, lo que permitió reconstruir su ruta.

“Nosotros llegamos a esa casa a partir de tener la información de los teléfonos celulares. Así pudimos identificar el recorrido: de La Matanza pasó a Lomas de Zamora, después sigue y termina en Florencio Varela”, explicó.

Alonso también relató cómo se usaron cámaras de peajes y de seguridad para dar con la camioneta blanca en la que las tres chicas subieron y fueron vistas por última vez. Esa camioneta, dijo, estaba adulterada, elemento que según él demuestra que había una planificación: “Había una estrategia premeditada que buscaba lograr la impunidad del asesinato”.

Morena, Brenda y Lara, las tres chicas desaparecidas en La Matanza Morena, Brenda y Lara, las tres chicas desaparecidas en La Matanza. Municipio de La Matanza

El ministro agradeció además la colaboración del centro de monitoreo de Lomas de Zamora, porque enviaron una imagen del vehículo que “permitió a la policía saber en qué barrio de Florencio Varela estaba la camioneta”, lo que llevó al hallazgo de la vivienda donde estaban los cuerpos. A su vez, detalló que la camioneta apareció incinerada a 100 metros de la vivienda.

Por su parte, basándose en las evidencias preliminares, Alonso sostuvo que creen que las chicas fueron asesinadas la noche del viernes.

“Todo da cuenta de una venganza narco, una organización narco las liquidó. Podemos llamarlo un ajuste de cuentas. El móvil, en nuestra hipótesis, es eso”, afirmó.

También insistió en el engaño que sufrieron las jóvenes: “Quiero dejar claro que fueron engañadas para participar de este evento y que en este evento encontraron su muerte.”