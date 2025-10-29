Tropa de Élite, la película que retrató la violencia que hoy sacude a Río de Janeiro

La película retrata el infierno que se vive en Río de Janeiro por los enfrentamientos entre policías, traficantes y civiles.

Este martes, los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad de Río de Janeiro y el grupo criminal Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más antiguas de Brasil, dejaron al menos 132 muertos y más de 100 detenidos.

Las imágenes de los operativos en las favelas cariocas, difundidas por medios y redes, evocaron a las escenas de violencia que retrató la película brasileña Tropa de Élite, en el año 2007.

BOPE y la violencia en Río de Janeiro: de qué trata Tropa de Élite Dirigida por José Padilha y protagonizada por Wagner Moura, la película abordó los vínculos entre las bandas de narcotráfico, las fuerzas policiales y el sistema político del estado de Río. La trama se centra en el capitán Roberto “Beto” Nascimento, miembro del Batallón de Operaciones Policiales Especiales (BOPE), la unidad de élite de la Policía Militar.

El filme retrata el infierno cotidiano de los enfrentamientos entre policías, traficantes y civiles atrapados en el medio. La historia está narrada desde el punto de vista de su protagonista, quien está agotado por la violencia y la corrupción y quiere buscar un sucesor para retirarse.

Brasil, Río de Janeiro, Comando Vermelho Vecinos de las favelas lloran a los muertos por el megaoperativo. EFE Sin embargo, la idea de Nascimiento se complica, ya que un drama amoroso de uno de los candidatos a sucederlo se interpone en el camino, lo que lo obliga a cambiar los planes y conducirlo así a una espiral de violencia que desdibuja los límites entre la ley y el crimen.