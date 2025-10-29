Cómo está Río de Janeiro tras la masacre en la que murieron más de 130 personas

Live Blog Post

El Gobierno de Río de Janeiro aseguró que fue "la mayor operación de Seguridad Pública en la historia del Estado"

El Gobierno del estado de Río de Janeiro (GovRJ) presentó el balance completo de la operación, que representó “el mayor golpe que la facción haya recibido en toda su historia”. Asimismo, aseguró que se trata de "la mayor operación de Seguridad Pública en la historia del Estado".

"El foco de la operación fue sacar el enfrentamiento de las comunidades y trasladarlo hacia el área de selva, protegiendo a la población y reduciendo los efectos colaterales", dijeron en su cuenta de X. "Fueron más de 60 días de planificación, con uso de inteligencia, levantamientos, mapas y una distribución táctica de las tropas", agregaron.

Por otro lado, indicaron que se trató de una investigación "de un año" que involucró a "todas las fuerzas policiales de Río de Janeiro". Todos estos oficiales "llevaban cámaras corporales".

En su posteo, incluyeron información oficial: "la operación policial dejó 113 detenidos, entre los que hay 10 adolescentes, 118 armas incautadas (91 fusiles, 29 pistolas), sumado a 14 artefactos explosivos y una tonelada de droga".

"El escenario encontrado fue el previsto", concluyeron.