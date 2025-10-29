El gobernador de Río de Janeiro desmintió la cifra de muertos por el operativo contra el Comando Vermelho

Claudio Castro, el gobernador de Río de Janeiro, dio una conferencia de prensa tras el gran operativo que ordenó realizar en las favelas de Río de Janeiro, contra el grupo criminal Comando Vermelho (CV). Fuentes locales aseguran que el operativo dejó más de 120 muertos. Sin embargo, el propio gobernador dijo que se trata de una cifra engañosa, puesto que las víctimas no son más de 64.