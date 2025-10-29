Guerra en Brasil: Lula da Silva convocó a una reunión de emergencia con su gabinete

El presidente de Brasil, Lula da Silva, regresó de su viaje por Asia tras el brutal operativo policial contra el narcotráfico en Río de Janeiro.

El gobernador del estado de Río de Janeiro, Cláudio Castro (Partido Liberal), no había comunicado sobre la operación al Presidente Lula.

El presidente de Brasil, Luiz "Lula" da Silva, convocó este miércoles a una reunión de emergencia con su gabinete, luego de regresar, el martes por la noche, de una gira por Asia. El encuentro tiene lugar tras el brutal operativo policial que dejó más de 120 muertos en las favelas de Río de Janeiro, en medio de una creciente crisis de seguridad en la ciudad.

La reunión fue convocada en el Palacio de la Alvorada, residencia oficial de la Presidencia, donde Lula evaluará esta mañana la situación generada por el operativo junto con el vicepresidente Geraldo Alckmin y los ministros Rui Costa (Casa Civil), Gleisi Hoffmann (Relaciones Institucionales), Sidônio Palmeira (Comunicación Social) y Macaé Evaristo (Derechos Humanos), con el fin de establecer una posición oficial del gobierno federal.

El operativo, llevado a cabo por fuerzas de seguridad de Río de Janeiro, generó fuertes repercusiones tanto a nivel local como nacional debido al número de víctimas fatales. Sin embargo, desde el entorno presidencial se indicó que Lula no fue informado a tiempo sobre el desarrollo y la magnitud del despliegue mientras se encontraba en viaje oficial por el sudeste asiático.

Brasil Rio de Janeiro Comando Vermelho 4 El operativo dejó más de 120 muertos. EFE Un momento en el que Lula da Silva justo no estaba De acuerdo con las declaraciones que realizaron distintos funcionarios citados por el medio O Globo, “el presidente no comprendió la magnitud de la crisis” durante su regreso a Brasil, debido a una falta de comunicación en los vuelos. Según un alto funcionario que participó en la reunión convocada por Alckmin la noche del martes, “los miembros de la delegación de Lula estuvieron incomunicados durante la mayor parte de los vuelos de regreso”.

Por su parte, el ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, había señalado previamente que el gobernador del estado de Río de Janeiro, Cláudio Castro (Partido Liberal), no lo consultó ni comunicó ningún detalle sobre la operación.