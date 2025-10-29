Así detuvieron a Thiago do Nascimento Mendes, el presunto líder del Comando Vermelho

Durante el megaoperativo realizado en Río de Janeiro contra las organizaciones criminales, las fuerzas de seguridad detuvieron a Thiago do Nascimento Mendes, señalado como uno de los líderes de una estructura narco en la región. Las autoridades divulgaron imágenes de la residencia donde fue capturado, ubicada en una zona rodeada por favelas y con características de búnker.