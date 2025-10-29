Quién es Doca, el líder del Comando Vermelho que desató la guerra narco en Río de Janeiro

Se trata de Edgard Alves Andrade (55), también conocido como “Urso”, quien es considerado uno de los criminales más peligrosos del estado de Río de Janeiro.

Tras el megaoperativo en Brasil que se llevó a cabo en los complejos de Alemão y Penha, ubicados en la zona norte de Río de Janeiro, Thiago do Nascimento Mendes, alias “Belão do Quitungo”, fue capturado. Sin embargo, “Doca”, el líder del Comando Vermelho, continua prófugo.

Quién es "Doca" "Doca" fue uno de los objetivos de la "Operación Contención", el operativo policial en el que participaron miles de agentes para frenar la expansión del Comando Vermelho en las favelas.

Andrade es investigado por más de 100 homicidios, incluidas las ejecuciones de niños y la desaparición de personas. En estos momentos, cuenta con una recompensa de R$ 100.000 y se lo considera “extremadamente peligroso”.

Doca, líder del Comando Vermelho X Según el TJRJ (Tribunal de Justicia de Río de Janeiro) y el CNJ (Consejo Nacional de Justicia), “Doca” cuenta con más de 20 órdenes de arresto.

Cómo fue la “Operación Contención” El martes por la madrugada, se llevó a cabo un operativo contra el Comando Vermelho para frenar la expansión del narcotráfico. El Comando Vermelho es una de las organizaciones criminales más antiguas y conocidas de Brasil, que nació en la década del '70.