Protestaron frente a la sede de Gobierno de Río de Janeiro tras el megaoperativo

Río de Janeiro: revelan que el operativo que dejó 130 muertos fue planificado durante dos meses

El secretario de la Policía Militar, Marcelo Menezes, confirmó que el sangriento operativo en las favelas de Penha y Alemao “fue planificado durante dos meses” y dejó un saldo provisorio de 130 muertos, la mayoría presuntos miembros del Comando Vermelho. Según detalló, el Batallón de Operaciones Policiales Especiales (BOPE) instaló un “muro impenetrable” en la zona boscosa que solía ser usada como vía de escape por los delincuentes, mientras otros grupos avanzaban desde distintos accesos.

Menezes explicó que la estrategia consistió en “empujar” a los sospechosos hacia áreas deshabitadas, cerrando por completo las rutas de fuga. “La diferencia con otras operaciones fue la incursión del BOPE en la parte más alta de la montaña que separa las dos comunidades”, sostuvo el funcionario, quien describió la maniobra como “el Muro del BOPE”, una línea de contención que impidió el repliegue de los criminales.

Por su parte, el secretario de la Policía Civil, Felipe Curi, calificó el operativo como “el mayor golpe” que recibió el Comando Vermelho desde su creación en los años 70. Pese al alto número de muertos, Curi subrayó la magnitud del decomiso de armas, drogas y la caída de varios líderes del grupo. Además, criticó la visión del gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva, al afirmar que “el policía está siendo tratado como villano, cuando el policía es el héroe”.