"Le cortaron la cabeza y la colgaron como si fuera un trofeo", el dolor de la mamá de un joven decapitado en Río de Janeiro
La mujer contó que reconoció el cuerpo de su hijo tras la masacre en una favela de Río de Janeiro. Denunció que la Policía “entró matando” durante el operativo.
Una madre brasileña rompió el silencio tras el violento operativo policial que dejó más de un centenar de muertos en la favela do Penha, en Río de Janeiro. Su hijo, Iago Abel, de 19 años, fue asesinado y decapitado durante los enfrentamientos entre la Policía Militar y la banda narco Comando Vermelho.
En diálogo con TN, la mujer relató el horror que vivió al reconocer el cuerpo de su hijo, entre decenas de víctimas. “Le cortaron la cabeza y la colgaron en un árbol como si fuera un trofeo. Esto parece una escena de guerra, pero estamos en Brasil ”, expresó con la voz quebrada.
Contó que su hijo vivía con su abuela en la comunidad y que quedó atrapado en medio del tiroteo. “Él estaba en el lugar equivocado, a la hora equivocada. Muchas familias están en la misma situación, madres buscando a sus hijos, esposos a sus mujeres. Fue una masacre”, dijo.
Críticas al gobernador de Río de Janeiro
Durante la entrevista, la mujer también cuestionó las declaraciones del gobernador de Río de Janeiro, quien celebró el resultado del operativo alegando que todas las víctimas eran delincuentes.
“Todos merecen una segunda oportunidad. La Policía fue a capturar y terminó ejecutando. No se puede entrar matando así. Mi hijo era un chico de familia, muy querido”, afirmó.
La mujer reconoció que su hijo tenía amigos vinculados al Comando Vermelho, pero insistió en que eso no justifica su ejecución. “No todos los jóvenes de las favelas son criminales. Lo que hicieron fue inhumano”, concluyó, en medio del caos que aún sacude a la comunidad de Penha tras el operativo más sangriento en la historia reciente de Río de Janeiro.