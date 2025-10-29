"Le cortaron la cabeza y la colgaron como si fuera un trofeo", el dolor de la mamá de un joven decapitado en Río de Janeiro

La mujer contó que reconoció el cuerpo de su hijo tras la masacre en una favela de Río de Janeiro. Denunció que la Policía “entró matando” durante el operativo.

Una madre aseguró que la Policía de Río de Janeiro exhibió el cuerpo de su hijo "como un trofeo" tras el violento operativo en Río de Janeiro, Brasil.

Una madre brasileña rompió el silencio tras el violento operativo policial que dejó más de un centenar de muertos en la favela do Penha, en Río de Janeiro. Su hijo, Iago Abel, de 19 años, fue asesinado y decapitado durante los enfrentamientos entre la Policía Militar y la banda narco Comando Vermelho.

En diálogo con TN, la mujer relató el horror que vivió al reconocer el cuerpo de su hijo, entre decenas de víctimas. “Le cortaron la cabeza y la colgaron en un árbol como si fuera un trofeo. Esto parece una escena de guerra, pero estamos en Brasil ”, expresó con la voz quebrada.

Contó que su hijo vivía con su abuela en la comunidad y que quedó atrapado en medio del tiroteo. “Él estaba en el lugar equivocado, a la hora equivocada. Muchas familias están en la misma situación, madres buscando a sus hijos, esposos a sus mujeres. Fue una masacre”, dijo.

Críticas al gobernador de Río de Janeiro Durante la entrevista, la mujer también cuestionó las declaraciones del gobernador de Río de Janeiro, quien celebró el resultado del operativo alegando que todas las víctimas eran delincuentes.

“Todos merecen una segunda oportunidad. La Policía fue a capturar y terminó ejecutando. No se puede entrar matando así. Mi hijo era un chico de familia, muy querido”, afirmó.