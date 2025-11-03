Condenaron a dos delincuentes por el asesinato de una mujer inocente en plena balacera narco

La investigación por el asesinato de Isabel Morales , una vecina de 63 años del Campo Papa que fue ultimada por una bala perdida en plena balacera entre bandas narco , se cerró este lunes en un juicio abreviado donde los dos responsables reconocieron la autoría del hecho y fueron condenados.

Mariano Valdivia Ortiz (21) y Víctor Daniel Castro Serrano (26) fueron condenados por el crimen de la mujer, quien recibió un disparo en la cabeza el 2 de marzo de 2024, cuando se dirigía a un kiosco de la barriada godoicruceña. En ese momento, dos facciones enemistadas por la disputa del territorio de venta de droga se enfrentaron en plena vía pública a los tiros. Sin embargo, la calificación del crimen se cambió por la complejidad del mismo.

Como resultado, cuando los efectivos de la policía llegaron al lugar del hecho, la víctima se encontraba tendida en el piso con un impacto de bala calibre 9 milímetros en su cráneo.

La recolección de datos de la investigación, a cargo de la fiscal de Homicidios Florencia Díaz Peralta , concluyó con que en el lugar se dispararon al menos 5 armas y se hallaron unas 20 vainas en el suelo, lo que para los detectives denotó un gran tiroteo en el teatro del crimen.

Por este motivo, determinar la autoría del disparo que terminó con la vida de Morales no fue una tarea sencilla, ya que, debido a los códigos barriales que se manejan en la zona, los testigos no iban a aportar estos detalles a las autoridades.

El abreviado

Así las cosas, la representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) llegó a un acuerdo con la defensa de los imputados, que contó con el visto bueno de la querella que representó a la hija de la víctima.

El pacto estableció que se les aplicara una condena de 3 años y 6 meses a cada uno por el delito de homicidio en riña. Sin embargo, a Valdivia se le unificó una condena anterior, por lo que en total la pena que recibió fue de 5 años.

Este abreviado fue homologado por la jueza Mariana Gardey, del Juzgado Penal Colegiado N°2, en la sala 8 del Polo Judicial Penal.

A pesar de que ninguno es reincidente, fuentes allegadas al caso confían que será "muy difícil" que accedan a la condicional.

El trasfondo de la guerra narco

La muerte de Morales fue una consecuencia de la cruda guerra narco que sacudió a esta parte de Mendoza durante los primeros meses del año pasado, la que contó con numerosos conflictos armados, que dejaron varias víctimas fatales.

Justamente este enfrentamiento se cobró la vida del hermano del menor de los condenados, Miguel Ángel “Pollo” Valdivia Ortiz, ultimado de 9 balazos, tan solo cuatro días después de la mujer inocente. Este sujeto fue señalado como uno de los líderes de la banda narco que controlaba el asentamiento El Farolito, ubicado dentro de los límites del Campo Papa.

A raíz de la escalada de la violencia y las víctimas fatales que iba sumando este conflicto entre bandas, un gran operativo con cientos de policías se llevó adelante poco después para controlar la situación. Concretamente, más de 800 efectivos sitiaron la barriada y realizaron más de 40 allanamientos, donde se detuvieron a varios criminales y se secuestraron drogas y armas.