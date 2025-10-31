Un argentino fue asesinado de cuatro balazos en Bolivia

Un ingeniero informático argentino fue asesinado a balazos el lunes por la noche en Bolivia , a pocos metros de la frontera con Argentina. Dos hombres en moto le dispararon, causándole la muerte, y huyeron rápidamente de la escena del crimen. El caso provocó gran conmoción en la provincia de Salta , de dónde era originario el joven.

La víctima fue identificada como Osvaldo Ezequiel Cuéllar , de 31 años, oriundo de Salvador Mazza, provincia de Salta . Cuéllar se había graduado como ingeniero informático en 2021 en la Universidad Nacional de Jujuy. Según medios locales, trabajaba como programador de sistemas y pertenecía a una familia comerciante de larga trayectoria en Salvador Mazza.

Según las autoridades, el ataque se registró alrededor de las 21 horas en la intersección de avenida Tarija y calle Oruro, en la localidad boliviana de San José de Pocitos. En esa zona, Cuéllar fue sorprendido por dos personas que se desplazaban en motocicleta. Uno de los atacantes descendió del vehículo y le disparó en la cabeza y una mano, tras lo cual huyeron inmediatamente hacia la frontera argentina.

De acuerdo con la reconstrucción oficial, no hubo palabras entre las partes ni resistencia por parte de la víctima. La precisión de los disparos, la rapidez de la huida y la falta de señales de robo apuntan a que se trató de un ataque planificado. Así lo confirmó el coronel Mirko Bustos, jefe de la Policía de Frontera, en una conferencia de prensa.

Tras el crimen, las cámaras de seguridad instaladas en la zona fueron secuestradas por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), que intenta establecer la ruta de fuga de los autores.

Vecinos del lugar auxiliaron a Cuéllar inmediatamente después del ataque. Así fue que el joven fue trasladado en una ambulancia al Hospital Rubén Zelaya de Yacuiba, donde recibió las primeras atenciones médicas.

Según el parte oficial, Cuellar ingresó con múltiples heridas de arma de fuego en la cabeza, pero aún presentaba signos vitales. Más tarde fue derivado al Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal, en territorio argentino, en un operativo de emergencia con custodia policial. Finalmente, el martes al mediodía, fue trasladado en un vuelo sanitario al Hospital San Bernardo de Salta, donde falleció a raíz de la gravedad de las lesiones.

Las despedidas a Olvaldo Cuellar en las redes

El crimen generó consternación en las localidades fronterizas de ambos países. En Salvador Mazza, vecinos, familiares y allegados de Cuéllar expresaron su dolor y pidieron que se refuercen los controles de seguridad en la zona. También hubo manifestaciones de repudio en redes sociales y comunicados de grupos de excompañeros que lo recordaron como una persona trabajadora, con vocación por la tecnología.