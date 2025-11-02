Asesinato en Las Heras: la joven que se entregó era trabajadora sexual y contó los motivos del crimen

La investigación por el asesinato de Daniel Alfredo Ríos (52), ocurrido el jueves en Las Heras, se encaminó este domingo luego de que Micaela Ayelén Miranda (20) se entregó y confeso la autoría. Al momento de ser detenida, aseguró que mató al hombre defenderse de una agresión, todo en el marco de un encuentro sexual.

El macabro descubrimiento del cuerpo sin vida de Riós conmocionó al barrio Portal Algarrobal de Las Heras, en la mañana del jueves. El cadáver se encontraba con un cinturón alrededor del cuello, denotando la asfixia como probable causa de la muerte, y varias heridas como golpes y rasguños en el cuerpo.

Mientras avanzaban las investigaciones a cargo del fiscal de Homicidios Gustavo Pirrello, la sospechosa se presentó ante la policía para entregarse como la responsable del asesinato. Rápidamente, Miranda quedó tras las rejas y fue imputada por el delito de homicidio criminis causa, es decir, matar para encubrir un delito previo, en este caso el robo de pertenencias de la víctima.

Sin embargo, durante su confesión, la detenida explicó que el hombre contrató sus servicios en la vía pública, ya que ella se desempañaba como trabajadora sexual en esa zona de Las Heras, de acuerdo con fuentes allegadas a la causa.

Según el relato de la imputada, una vez que llegaron a la casa en construcción, donde posteriormente se halló el cadáver de la víctima, fue el propio Ríos quien comenzó a agredirla y para defenderse respondió con violencia, llevando al hombre a su final.

Tras conocer esta versión, las autoridades tomaron como primera medida trasladar a la joven al Cuerpo Médico Forense (CMF) para constatar las lesiones en su cuerpo, lo que podría dar más veracidad a su relato, pero los resultados de esa medida estaban pendientes hasta la tarde de este domingo. No obstante, los pelos de mujer encontrados en la mano del fallecido serían un indicio de que hubo una pelea al momento del homicidio.

Los elementos faltantes

Además, las fuentes señalaron que, al arribar los efectivos al lugar del hecho, se constató que la víctima fatal no tenía su celular ni su billetera.

En ese sentido, todavía no estaba claro si la joven se llevó estos elementos, ya que se espera a que se adjudique un abogado defensor para Miranda para que se resuelva si amplía su declaración para dar más detalles del hecho.

Cómo fue el macabro hallazgo

La reconstrucción del caso que reveló MDZ sobre las últimas horas con vida de la víctima sostiene que Riós no pasó la noche junto a su esposa a raíz de una discusión que protagonizaron entrada la madrugada del jueves.

Por ese motivo, el hombre se dirigió la casa en construcción, de su propiedad, donde horas más tarde se hizo presente su cuñada, que reside en ese sector lasherino, en búsqueda del fallecido.

Ella entró al no tener respuesta tras tocar la puerta varias veces y allí se topó a su cuñado tendido en el piso, con lesiones compatibles, con golpes en el rostro y un cinturón colocado en el cuello.

Pese a que intentó reanimarlo, el hombre no respondía y, por eso, llamó de inmediato a la línea de emergencias 911 para alertar sobre la situación. De esta forma se inició la investigación que desembocó en la detención de la joven este sábado.