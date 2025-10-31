Quién era el hombre que hallaron asesinado con un cinturón en el cuello en su casa de Las Heras

El hallazgo de un vecino asesinado conmocionó la mañana del jueves al barrio Portal Algarrobal , localizado en el distrito de El Algarrobal , Las Heras . Se trataba de Daniel Ríos , de 45 años, quien era oriundo de Salta y llevaba varios años viviendo en Mendoza junto a su esposa y sus dos pequeñas hijas.

De acuerdo con la información policial y judicial, Ríos no residía de manera permanente en el domicilio de la manzana J del citado complejo, donde fue hallado sin vida, con golpes en el rostro y un cinturón atado a su cuello. Su vivienda familiar está ubicada en la manzana A del barrio Flores Sur , en el oeste de Ciudad de Mendoza .

La reconstrucción que realizaron los detectives del caso sobre las últimas horas con vida de Ríos, en la causa que lidera el fiscal de Homicidios Gustavo Pirrello , sostiene que no pasó la noche junto a su esposa a raíz de una discusión que protagonizaron entrada la madrugada del jueves.

Por ese motivo, el hombre se dirigió hasta su propiedad del Portal Algarrobal , donde horas más tarde se hizo presente su cuñada, identificada como Ester Zulema Apasa , de 49 años. La mujer, que reside en ese sector lasherino, fue a buscar al hombre porque a su familia le llamó la atención que no buscó a sus hijas para llevarlas a la escuela.

Tal como lo reveló MDZ , la cuñada de Ríos tocó la puerta y no obtuvo respuesta. Seguidamente, notó que el ingreso principal al inmueble se encontraba sin medidas de seguridad, por lo que decidió ingresar.

El hallazgo del hombre asesinado

Una vez dentro, se topó a su cuñado tendido en el piso, con lesiones compatibles con golpes en el rostro y un cinturón colocado en el cuello. Pese a que intentó reanimarlo, el hombre no respondía y, por eso, llamó de inmediato a la línea de emergencias 911 para alertar sobre la situación.

De esa manera, personal policial y del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) arribaron a la escena y un médico constató que la víctima no presentaba signos vitales. Así las cosas, se le dio intervención al fiscal Pirrello, quien dispuso las primeras tareas en el teatro del crimen.

Luego de los trabajos de la Policía Científica en la escena, el cadáver fue trasladado al Cuerpo Médico Forense (CMF), donde esperaban realizarle la necropsia y así conocer en detalle las lesiones que le provocaron la muerte al hombre y también con el objetivo de obtener algún rastro genético que permita identificar al autor del asesinato.