Se filtraron las anotaciones del "Señor J", el presunto autor intelectual del triple crimen
Este martes, Joseph Freyser Zabaleta Cubas declaró ante el fiscal Adrián Arribas y negó conocer a los demás detenidos.
Mientras avanza la causa que investiga el triple crimen de Morena Verri (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), se conocieron las anotaciones del cuaderno de “Señor J”, quien está acusado como el presunto autor material de los asesinatos de las chicas en Florencio Varela.
Qué decían las anotaciones
Según dio a conocer TN, en el cuaderno Zabaleta Cubas guardaba números de teléfono, mails, nombres y hasta cartas de amor. A su vez, en una de las notas se lee la siguiente frase: “Para lo que necesite, escriba y arreglamos”.
“Seis empanadas de carne, un champú, dos pizzas, dos budines, dos gaseosas, jamón, cigarrillos”, dice otra de las cartas. Los investigadores sospechan que todas las anotaciones tienen que ver con la droga.
Por último, una de las cartas que más llamó la atención, es una que tiene fecha del 22 de septiembre, es decir, tres días después de los asesinatos de las chicas. “Me encanta todo con vos, mi Jota. Qué rico, Dios, quiero hacerte el amor mil veces, papi mío. Ricura de hombre”, dice el escrito, el cual está firmado por “tu colombiana”.