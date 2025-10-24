Se filtraron estremecedoras imágenes de la casa donde ocurrió el triple crimen de Florencio Varela

Los videos fueron grabados por la división de inteligencia de la Policía bonaerense, horas antes del hallazgo de los restos de las jóvenes.

La casa de Florencio Varela donde hallaron los restos de las chicas.

Video: así es por dentro la casa donde ocurrió el triple crimen Así Es La Casa Donde Ocurrió El Triple Crimen De Florencio Varela Las imágenes fueron registradas por la división de inteligencia de la Policía bonaerense, horas antes del hallazgo de los restos de las jóvenes. En las paredes y en el techo se logran ver varias manchas de sangre. Además, en un momento, uno de los agentes señala que una televisión había sido trapeada.

Estos nuevos detalles complican aún más la situación de dos de los detenidos. Se trata de Daniela Iara Ibarra y Maximiliano Andrés Parra, quienes fueron detenidos mientras limpiaban la casa del horror, con la intención de borrar todo tipo de rastro de los crímenes de las chicas.

Más imágenes de la casa Así Es La Casa Donde Ocurrió El Triple Crimen De Florencio Varela 2 Quiénes son los detenidos y de qué se los acusa Por un lado, se encuentran Miguel Ángel Villanueva Silva, Matías Agustín Ozorio, Ariel Jeremías Alexis Giménez, Lázaro Víctor Sotacuro y Maximiliano Andrés Parra, quienes están acusados de ser coautores de la privación ilegal de la libertad coactiva agravada y homicidio agravado, incluyendo agravantes por premeditación, alevosía, ensañamiento, violencia de género y criminis causa.

cuatro detenidos por el triple crimen Cuatro de los nueve detenidos por el triple crimen en Florencio Varela. Mientras que por otro lado, se encuentran Celeste Magalí González Guerrero, Milagros Florencia Ibáñez e Iara Daniela Ibarra, a quienes se les omitió el agravante de violencia de género.