Se filtraron estremecedoras imágenes de la casa donde ocurrió el triple crimen de Florencio Varela
Los videos fueron grabados por la división de inteligencia de la Policía bonaerense, horas antes del hallazgo de los restos de las jóvenes.
En las últimas horas, se conocieron nuevas imágenes del interior de la casa de Florencio Varela donde fueron torturadas y asesinadas Morena Verri (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15). Este viernes, los fiscales que investigan el caso pidieron la prisión preventiva de ocho de los detenidos.
Video: así es por dentro la casa donde ocurrió el triple crimen
Las imágenes fueron registradas por la división de inteligencia de la Policía bonaerense, horas antes del hallazgo de los restos de las jóvenes. En las paredes y en el techo se logran ver varias manchas de sangre. Además, en un momento, uno de los agentes señala que una televisión había sido trapeada.
Estos nuevos detalles complican aún más la situación de dos de los detenidos. Se trata de Daniela Iara Ibarra y Maximiliano Andrés Parra, quienes fueron detenidos mientras limpiaban la casa del horror, con la intención de borrar todo tipo de rastro de los crímenes de las chicas.
Más imágenes de la casa
Quiénes son los detenidos y de qué se los acusa
Por un lado, se encuentran Miguel Ángel Villanueva Silva, Matías Agustín Ozorio, Ariel Jeremías Alexis Giménez, Lázaro Víctor Sotacuro y Maximiliano Andrés Parra, quienes están acusados de ser coautores de la privación ilegal de la libertad coactiva agravada y homicidio agravado, incluyendo agravantes por premeditación, alevosía, ensañamiento, violencia de género y criminis causa.
Mientras que por otro lado, se encuentran Celeste Magalí González Guerrero, Milagros Florencia Ibáñez e Iara Daniela Ibarra, a quienes se les omitió el agravante de violencia de género.
Tony Janzen Valverde Victoriano, alias "Pequeño J", quién está acusado de ser el autor intelectual del triple crimen, se encuentra alojado en el penal Cantera de Cañete, ubicado a 170 kilómetros de Lima, Perú. “Pequeño J” permanecerá detenido allí hasta que se resuelva el pedido de extradición.
Por último, los peruanos Alex Ydone Castillo, David González Huamani y Manuel Valverde Rodríguez continúan prófugos, quienes cuentan con alerta roja de Interpol.