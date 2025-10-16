La polémica declaración del tío del "Pequeño J": "Entregarme es un trámite engorroso"

Manuel David Valverde Rodríguez, tío del Pequeño J, dio una entrevista pese a estar prófugo y reveló el motivo por el que no se entrega.

En las últimas horas, Manuel David Valverde Rodríguez, conocido por ser el tío de “Pequeño J”, dio una entrevista en la que reveló el curioso motivo por el que no se entrega a la Policía y permanece prófugo. Se trata de la segunda declaración del acusado de participar en el triple crimen de Morena Verri (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), las chicas que fueron asesinadas en Florencio Varela el pasado 19 de septiembre.

Rodríguez tiene pedido captura nacional e internacional por el asesinato de las jóvenes. Sin embargo, en una entrevista con los periodistas de Telenoche, el acusado aseguró que se encontró en Perú al momento del hecho, volviendo a desmentir su participación en el triple crimen narco. En ese sentido, remarcó que no se va a entregar porque “es un trámite engorroso”.

La acusación que recae sobre Valverde Los fiscales a cargo de la investigación consideran que Valverde fue uno de las personas presentes en la vivienda donde se llevó a cabo el brutal crimen de las jóvenes. Por ese motivo, el Juzgado de Garantías N°4 de La Matanza emitió un pedido de captura a nivel nacional e internacional.

Mirá la entrevista al tío del Pequeño J Reapareció el tío del Pequeño J No obstante, desde el comienzo, el sujeto, que se dio a la fuga, intentó despegarse del triple crimen. Es más, durante una entrevista realizada el miércoles por la noche, Valverde aseguró: “Yo entré el 9 de agosto a la Argentina, y me retiré por el lado de Uruguay el 29 de ese mes, porque no me dejaron reingresar al país luego de que yo hubiera estado en Uruguay de paseo”.

Cuando los periodistas le preguntaron sobre su relación con Pequeño J reconoció que sí es su sobrino y dijo haber ido a visitarlo- “Fui a Colonia del Sacramento, Uruguay, pero cuando quise ingresar a la Argentina no me dejaron. Y yo tomé un vuelo desde Uruguay hacia Lima, y siempre me quedé en Perú”, reiteró.