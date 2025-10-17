Triple crimen de Florencio Varela: ocho de los nueve detenidos se presentaron ante el fiscal

Ocho de los nueve detenidos por el triple crimen de Florencio Varela se presentaron hoy ante el fiscal Adrián Arribas, cinco de ellos prestaron declaración indagatoria y los otros dos se negaron a brindar su testimonio, a la vez que Celeste Guerrero manifestó que “no sabía que iban a matar” a las tres jóvenes.

Además, el hombre de nacionalidad boliviana presentó un escrito donde ratificó su palabra, los acusados fueron notificados hoy de una actualización en las imputaciones luego de que se hayan realizado “nuevas interpretaciones en el caso” .

Como se indicó desde un comienzo, el móvil de los asesinatos está ligado a un robo previo de drogas, y frente a este escenario es que Arribas comunicó que en la jornada de este viernes a los detenidos se les sumarán dos nuevas acusaciones a las que ya tenían: homicidio criminis causa y privación ilegítima de la libertad.

En este marco, se destaca en la resolución que Morena Verdi, Brenda Del Castillo y Lara Gutiérrez fueron contratadas para una supuesta fiesta, por ese motivo se suben por su propia voluntad a la camioneta Tracker blanca, pero ya en la casa fueron secuestradas y, para ocultar ese delito, las asesinaron.

Triple crimen de Florencio Varela: algunos de los testimonios

En sus testimonios de este viernes Ariel Giménez, acusado de cavar los pozos en la vivienda de Florencio Varela afirmó ser inocente: “Ese día estuve en la casa de Gabriela, casi toda la noche con ella”, manifestó y pidió a los investigadores que “revisen una cámara de la Municipalidad, frente” al inmueble donde ocurrió el hecho.

En este sentido, Giménez expresó: “Soy totalmente inocente del hecho que se me imputa. No tengo nada más para decir”. El sindicado describió que las palas eran “nuevas” y que se las “dio” Miguel Ángel Villanueva, quien “le indicaba que tire la tierra ahí arriba del pozo ya tapado”, el cual parecía “como si hubiesen sacado un tanque de agua”.

Por su parte, Francisco Parra, de 18 años, reveló que “lo único raro” que observó en la vivienda “eran las camas nuevas”.

Asimismo, Florencia Ibáñez sostuvo que Celeste Guerrero se refirió a “un traidor”, al tiempo en que ratificó un escrito presentado anteriormente, en conjunto con su defensa: “Quiero agregar que cuando estaba en la alcaidía, antes de la previa con mis abogados, Celeste -González- le empezó a gritar a Miguel -Ángel Villanueva-”.

En tanto, relató que escuchó a González decir que “no tendría que haber confiado en ese tipo porque es un traidor” y destacó que Celeste “gritaba groserías y decía ‘te dije que no tenías que confiar en él’. También le pegaba piñas a la pared”.

Celeste Magalí González Guerrero, reiteró que “no sabía que iban a matar” a Morena Verdi, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Gutiérrez, motivo por el que, de lo contrario, “nunca hubiera accedido” porque en la vivienda de la calle Chañar 702 reside con su hijo desde 2020.

“Le había comentado a ‘Pequeño J’ que si usaban mi casa, usen solo mi pieza, no la de mi hijo”, pero cuando volvieron “no teníamos cama” e indicó que Miguel Ángel Villanueva, su pareja que se abstuvo de comparecer, tenía la mano lastimada, decidió ir a comprar productos para “curarle” la herida y concurrió a una estación de servicio para adquirir “gasolina”.

Por último, Daniela Ibarra expresó que el domingo 21 de septiembre “no había manchas de sangre” en la vivienda de Florencio Varela y enfatizó que “Celeste Guerrero estaba alegre escuchando música”.

La joven de 19 años aclaró que es la niñera del hijo de Guerrero -su hermana- y apuntó: “Mi marido Maximiliano Parra (otro de los acusados) está recién operado. Yo había aceptado ir a la casa de Celeste para comprarle los medicamentos a mi esposo”.

Daniela manifestó que el domingo 21 de septiembre concurrió a la vivienda, entre las 18:00 y las 19:00, porque Celeste le dijo que “quería salir a caminar y comer algo con su marido”, y se retiró “a las 2 de la mañana”: “Nunca vi nada raro”.

La semana próxima se dictaminarán las prisiones preventivas, a la vez que continuaba la búsqueda de Alex Roger Ydone Castillo, David Gustavo Morales Huamani, alias “El Loco David” o “Tarta”, y Manuel David Valverde Rodríguez, tío de “Pequeño J”.