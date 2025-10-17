Fuerte derechazo para los detenidos por el triple crimen de Florencio Varela

A casi un mes del triple crimen, ocho de los nueve detenidos volverán a ser indagados. Cuáles son las nuevas imputaciones.

Morena Verri (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) fueron torturadas y asesinadas en Florencio Varela.

A casi un mes del triple crimen de Morena Verri (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), las jóvenes que fueron torturadas y asesinadas en Florencio Varela, los detenidos volverán a ser indagados.

Este viernes, el fiscal Adrián Arribas comunicó que a ocho de los nueve detenidos se le sumarán dos nuevas imputaciones: “homicidio criminis causa y privación ilegítima de la libertad”. Con estas nuevas imputaciones, la causa pasará a la Justicia Federal por tratarse de un hecho vinculado con el narcotráfico.

El móvil del triple crimen está ligado a un plan de venganza por el robo de varios kilos de droga. Según detalla el expediente, las tres chicas fueron contratadas para una supuesta fiesta. Por lo tanto, se subieron por su propia voluntad a la camioneta Tracker blanca. Sin embargo, una vez en la casa de Florencio Varela, las jóvenes fueron secuestradas, torturadas y luego asesinadas.

Quiénes son los detenidos y de qué se los acusa Por un lado, se encuentran Miguel Ángel Villanueva Silva, Matías Agustín Ozorio, Ariel Jeremías Alexis Giménez, Lázaro Víctor Sotacuro y Maximiliano Andrés Parra, quienes están acusados de ser coautores de la privación ilegal de la libertad coactiva agravada y homicidio agravado, incluyendo agravantes por premeditación, alevosía, ensañamiento, violencia de género y criminis causa.

cuatro detenidos por el triple crimen Cuatro de los nueve detenidos por el triple crimen en Florencio Varela. Mientras que por otro lado, se encuentran Celeste Magalí González Guerrero, Milagros Florencia Ibáñez e Iara Daniela Ibarra, a quienes se les omitió el agravante de violencia de género.