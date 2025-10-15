Triple crimen: se conoció la confesión de una de las detenidas que le dio un giro al caso

Se trata de Celeste Magalí Guerrero, una de las detenidas por el triple crimen de Florencio Varela. La mujer brindó nuevos detalles sobre la noche del horror.

Guerrero es la dueña de la casa donde hallaron los cuerpos de las chicas.

Mirá la confesión de una de las detenidas por el triple crimen La confesión de una de las detenidas por el triple crimen En primer lugar, Celeste reveló cuál fue el móvil del triple crimen. “Le habían robado a Sotacuro 30 kilos de droga”, detalló. La detenida señaló a Brenda como la autora material del robo y mencionó que Lara, la menor de 15 años, no tuvo nada que ver.

Además, la mujer apuntó contra la familia de Brenda, ya que ellos también habrían estado involucrados en el robo de la droga. “Su familia tiene mucho que ver porque eran otro grupo de mafia”, sentenció Celeste.

A su vez, la arrepentida confirmó que las chicas se dedicaban a la prostitución. “Ellas eran prostitutas, estaban con mucha gente de poder, políticamente”, sostuvo.