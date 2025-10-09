Piden la captura de dos sospechosos por el triple crimen de Florencio Varela: de quiénes se trata

La causa que investiga el triple crimen de Morena Verri (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), ya suma nueve detenidos. En las últimas horas, el Ministerio de Seguridad de la Nación pidió la detención de dos sospechosos que son intensamente buscados.

Quiénes son los sospechosos Se trata de David Gustavo Morales Humani, alias “El Tarta” o “El Loco David”, quien está apuntado como el presunto autor material de los asesinatos en Florencio Varela.

El “Loco David” fue mencionado por Víctor Sotacuro, uno de los detenidos por el triple crimen, y su pareja. “El día viernes 19, a las 19.30, viene el Sr. David, que lo conozco como albañil, y él me contrata diciéndome que le haga un remis a una quinta donde él tenía una fiesta de cumpleaños, le dije que sí”, detalló Sotacuro.

Y señaló: “Lo espere en una estación de servicio y cuando lo veo venían todos mojados manchados de barro y yo pienso ‘se habrán peleado en la fiesta, era una fiesta peruana”. Los investigadores creen que el hombre de 45 años de nacionalidad peruana habría sido contratado por Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, para asesinar a las tres chicas.

Loco David triple crimen Por otro lado, el otro sospechoso que cuenta con pedido de captura nacional e internacional es Manuel David Villaverde Rodríguez, quien, según la declaración de una de las detenidas, estaba en la casa donde ocurrieron los asesinatos.