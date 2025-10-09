Piden la captura de dos sospechosos por el triple crimen de Florencio Varela: de quiénes se trata
Quiénes son los sospechosos David Gustavo Morales Humani, alias “El Tarta” o “El Loco David” y de Manuel David Villaverde Rodríguez.
La causa que investiga el triple crimen de Morena Verri (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), ya suma nueve detenidos. En las últimas horas, el Ministerio de Seguridad de la Nación pidió la detención de dos sospechosos que son intensamente buscados.
Quiénes son los sospechosos
Se trata de David Gustavo Morales Humani, alias “El Tarta” o “El Loco David”, quien está apuntado como el presunto autor material de los asesinatos en Florencio Varela.
El “Loco David” fue mencionado por Víctor Sotacuro, uno de los detenidos por el triple crimen, y su pareja. “El día viernes 19, a las 19.30, viene el Sr. David, que lo conozco como albañil, y él me contrata diciéndome que le haga un remis a una quinta donde él tenía una fiesta de cumpleaños, le dije que sí”, detalló Sotacuro.
Y señaló: “Lo espere en una estación de servicio y cuando lo veo venían todos mojados manchados de barro y yo pienso ‘se habrán peleado en la fiesta, era una fiesta peruana”. Los investigadores creen que el hombre de 45 años de nacionalidad peruana habría sido contratado por Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, para asesinar a las tres chicas.
Por otro lado, el otro sospechoso que cuenta con pedido de captura nacional e internacional es Manuel David Villaverde Rodríguez, quien, según la declaración de una de las detenidas, estaba en la casa donde ocurrieron los asesinatos.
Ambos están imputados por el delito de homicidio agravado reiterado, en concurso real, “por cometerse con el concurso premeditado de dos o más personas, con ensañamiento, con alevosía y por mediar violencia de género reiterado en tres hechos”.