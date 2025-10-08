Se conoció la identidad del "Loco David", el presunto autor material del triple crimen

El hombre de 45 años de nacionalidad peruana está apuntado como el presunto autor material del triple crimen de Florencio Varela. Hay otros dos prófugos más.

La Policía de la provincia de Buenos Aires identificó a uno de los sospechosos que es buscado intensamente por el triple crimen de Florencio Varela. Se trata del “Loco David”, quien está apuntado como el presunto autor material de los asesinatos de Morena Verri (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15).

Quién es el “Loco David” Se trata de David Morales Huamani, también conocido como “El tarta”, quién fue mencionado por Víctor Sotacuro, uno de los detenidos por el triple crimen, y su pareja. “El día viernes 19, a las 19.30, viene el Sr. David, que lo conozco como albañil, y él me contrata diciéndome que le haga un remis a una quinta donde él tenía una fiesta de cumpleaños, le dije que sí”, detalló Sotacuro.

Y señaló: "Lo espere en una estación de servicio y cuando lo veo venían todos mojados manchados de barro y yo pienso 'se habrán peleado en la fiesta, era una fiesta peruana".

Los investigadores creen que el hombre de 45 años de nacionalidad peruana habría sido contratado por Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, para asesinar a las tres chicas.

Quiénes son los otros prófugos Otro de los sospechosos fue identificado como “Papá”, un hombre de 39 años que, entre 2011 y 2025, contabiliza ocho ingresos al país. Se cree que este podría ser el presunto líder de la banda narco.