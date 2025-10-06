Quién es el Loco David, el nuevo sospechoso por el triple crimen de Florencio Varela

Por el momento, hay nueve detenidos por el triple crimen de Morena Verri (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15). Esta semana se esperan nuevas detenciones.

La causa que investiga el triple crimen de Morena Verri (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), las jóvenes que fueron torturadas y asesinadas en Florencio Varela, dio un nuevo giro con la aparición de un nuevo sospechoso.

Se trata del “Loco David”, un narco peruano que estaría vinculado con “Pequeño J”, el presunto autor intelectual de los asesinatos, y con Víctor Lázaro Sotacuro, el dueño del auto Volkswagen Fox de color blanco que se habría utilizado como vehículo de apoyo.

Según trascendió, el narco que operaba en la Villa 1-11-14 habría contratado a Sotacuro. Según el remisero, quien se encuentra detenido, el “Loco David” le habría pagado 600 mil pesos por la jornada y además, lo habría amenazado. Sotacuro reveló que cuando llegó a la casa del horror el sospechoso estaba “todo embarrado”.

Cómo avanza la causa En estos momentos, la Justicia se encuentra analizando siete celulares que pertenecen a los detenidos por el triple crimen. Los investigadores esperan determinar el rol de cada uno de ellos y también esperan encontrar nuevos datos para esclarecer qué fue lo que ocurrió aquella noche.