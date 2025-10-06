Quién es el Loco David, el nuevo sospechoso por el triple crimen de Florencio Varela
Por el momento, hay nueve detenidos por el triple crimen de Morena Verri (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15). Esta semana se esperan nuevas detenciones.
La causa que investiga el triple crimen de Morena Verri (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), las jóvenes que fueron torturadas y asesinadas en Florencio Varela, dio un nuevo giro con la aparición de un nuevo sospechoso.
Se trata del “Loco David”, un narco peruano que estaría vinculado con “Pequeño J”, el presunto autor intelectual de los asesinatos, y con Víctor Lázaro Sotacuro, el dueño del auto Volkswagen Fox de color blanco que se habría utilizado como vehículo de apoyo.
Según trascendió, el narco que operaba en la Villa 1-11-14 habría contratado a Sotacuro. Según el remisero, quien se encuentra detenido, el “Loco David” le habría pagado 600 mil pesos por la jornada y además, lo habría amenazado. Sotacuro reveló que cuando llegó a la casa del horror el sospechoso estaba “todo embarrado”.
Cómo avanza la causa
En estos momentos, la Justicia se encuentra analizando siete celulares que pertenecen a los detenidos por el triple crimen. Los investigadores esperan determinar el rol de cada uno de ellos y también esperan encontrar nuevos datos para esclarecer qué fue lo que ocurrió aquella noche.
Quiénes son los detenidos por el triple crimen
- Miguel Ángel Villanueva Silva: dueño de la casa en Florencio Varela donde hallaron los cuerpos.
- Magalí Celeste González Guerrero: pareja de Villanueva, también dueña de la vivienda, ubicada en el barrio La Esperanza.
- Daniela Iara Ibarra y Maximiliano Andrés Parra: los encontraron limpiando las manchas de sangre en donde hallaron los restos de las víctimas. Ambos se negaron a declarar durante sus indagatorias.
- Lázaro Víctor Sotacuro: el dueño del auto Volkswagen Fox de color blanco que se habría utilizado como vehículo de apoyo. Fue detenido en Villazón, Bolivia, cerca de La Quiaca.
- Ariel Giménez: acusado de cavar el pozo donde fueron arrojados los restos. Se negó a prestar declaración ante las autoridades.
- Florencia Ibáñez: sobrina de Sotacuro, fue detenida luego de aparecer en televisión. Su abogado aseguró que la vida de Florencia corre peligro y que está amenazada.
- Matías Ozorio: mano derecha de “Pequeño J”. Fue detenido el martes por la mañana en Lima, Perú. El viernes pasado, se negó a declarar y fue trasladado al penal de Alvear.
- Tony Janzen Valverde Victoriano: se lo conoce como “Pequeño J” y está apuntado como el supuesto autor intelectual del triple crimen. Fue detenido en la localidad peruana de Pucusana. Se encuentra alojado en el penal de Cañete, en la ciudad de Lima, a la espera de ser extraditado al país.