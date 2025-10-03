Día clave en el caso por el triple crimen narco: indagan a Ozorio y abren los celulares

Matías Agustín Ozorio, uno de los implicados en el triple crimen narco de Florencio Varela, será indagado hoy por el fiscal de Homicidios de La Matanza Carlos Adrián Arribas y también se abrirán los celulares de los detenidos.

Se trata de un día clave en la causa por los asesinatos de Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez ya que la mano derecha de Tony Janzen Valverde Victoriano ( Pequeño J ) llegó en la noche del jueves a Buenos Aires tras su expulsión de Perú y será sometido a declaración indagatoria después de las 10.00 por el fiscal Arribas, según supo la agencia Noticias Argentinas.

Como ocurrió con otras testimoniales, ya hay un gran operativo en la zona del Polo Judicial de San Justo y se cree que para la llegada de Ozorio el tránsito se corte.

Además, este viernes también se llevará a cabo la apertura de todos los teléfonos secuestrados en la causa. Las autoridades confirmaron que los dispositivos pueden ser abiertos sin inconvenientes.

Tras arribar al país, el detenido pasó la noche en la Jefatura Departamental La Matanza y este viernes será indagado por Arribas.

Ozorio está acusado de ser uno de los principales colaboradores de Pequeño J, instigador de los crímenes de las tres jóvenes.

El detenido, de 28 años, arribó en la noche del jueves a Argentina en un avión de la Fuerza Aérea en el que viajó custodiado por siete efectivos de la Policía Federal y otros cinco de la Policía Bonaerense, en un vuelo procedente de Lima, la capital de Perú.

La comitiva policial salió a las 11:00 desde el Aeropuerto de El Palomar y tras cargar combustible en Salta arribaron a Lima pasadas las 17:00.

Allí, luego de los trámites de rutina volvieron con Ozorio y, tras cargar nuevamente combustible en Salta, llegaron a la misma terminal aérea argentina a las 23:11.