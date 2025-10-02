Presenta:
Llegó Matías Ozorio, el ladero de Pequeño J, al país tras su expulsión de Perú.
Llegó Matías Ozorio, el ladero de "Pequeño J", al país tras su expulsión de Perú

Expulsaron desde Perú a Matías Ozorio, mano derecha de “Pequeño J”, acusado de ser parte del triple crimen que conmocionó Florencio Varela. Aterrizó en un avión de la Fuerza Aérea en el aeropuerto de El Palomar.

Llegó Matías Ozorio al país, el ladero de "Pequeño J", expulsado de Perú

Matías Ozorio, mano derecha de “Pequeño J”, llegó este jueves al país tras ser expulsado de Perú. El joven está señalado como pieza clave en la organización narco que comandaba Tony Janzen Valverde Victoriano, acusado de ser el autor intelectual del triple crimen de Morena Verri, Brenda Del Castillo y Lara Gutiérrez en Florencio Varela. Aterrizó en un avión de la Fuerza Aérea en el aeropuerto de El Palomar.

Su regreso a la Argentina marca un paso clave en la investigación, ya que los investigadores buscan determinar el rol exacto que cumplía dentro de la banda que sembró terror en la zona sur del conurbano bonaerense.

La autopsia a Lara Gutiérrez reveló que sufrió un shock hipovolémico

La autopsia a Lara Gutiérrez, la adolescente de 15 años que fue asesinada junto a Morena Verdi y Brenda Loreley Del Castillo, reveló que la víctima sufrió un shock hipovolémico, a la vez que Matías Ozorio, la mano de derecha de Tony Janzen Valverde Victoriano, es trasladado desde la ciudad peruana de Lima a la Argentina esta noche.

La necropsia, llevada a cabo en Morgue Judicial del Instituto de Investigación Criminal y de Ciencias Forenses Conurbano Sur, Temperley, indicó que la menor de las tres damnificadas presentó tres heridas de arma blanca y otras lesiones punzocortantes.

El informe sostiene que la causa del deceso es un shock hipovolémico debido a la sección de la arteria carótida primitiva derecha.

En este sentido, se destacó que el cadáver se encontraba en avanzado estado de putrefacción y se hallaron elementos diversos elementos como una mordaza (cinta plástica) a nivel de la boca y el cuello, una cinta plástica) a la altura de ambas rodillas, un cordón en ambos tobillos, y cuchillo de cubierto, de borde aserrado y mango de plástico negro, más fragmentos de vidrio color verde.

Además, algunas partes muestran livideces de distribución generalizadas, dorsales, tenues y fijas, mientras que no hay presencia de fauna cadavérica.

Por su parte, el avión de la Fuerza Aérea efectuaba el traslado de Ozorio, el joven de 28 años señalado como el presunto partícipe de “Pequeño J”. Siete efectivos de la Policía Federal de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones, más tres agentes de la Policía Bonaerense, participan del operativo.

Respecto al arribo del acusado, será en el Aeropuerto El Palomar aproximadamente entre las 22.00 o 23.00 de este jueves.

Habló la periodista que alertó por la presencia del Pequeño J en Perú

La periodista María Horna explicó cómo fue el procedimiento donde ayudó a Marino a contactarse con las autoridades peruanas: “Una vez que se dio la información de Pequeño J, era peruano, con este cruce de información comenzamos a corroborar datos al ver sus antecedentes en el país. No había historial, salvo los antecedentes que encontraron de su padre y familiares. Nos pidieron no revelar la información porque no se hablaba con las autoridades argentinas. Cuando hablamos con el medio en Argentina, nos contactó Marino para contactarse con las autoridades locales y, pidiendo una autorización, me autorizan a darle la información”, explicó.

Se oficializó la entrega de Matías Ozorio a las autoridades argentinas

En breve, el avión de la Fuerza Aérea que traslada a la mano derecha de Pequeño J, parte rumbo a Argentina, en un vuelo que se estima tenga una duración aproximada de 5 horas, donde solo habrá una comitiva argentina.

El agradecimiento de Patricia Bullrich a las autoridades peruanas por la cooperación

Mientras se espera que parta el avión desde Perú que traslade a Ozorio a Argentina, la ministra de Seguridad realizó un posteo agradeciendo la cooperación para este proceso.

"Me reuní con el Embajador de Perú, Carlos Alberto Chocano Burga, para agradecer el trabajo de la Policía Nacional del Perú en la captura de los sospechosos del triple crimen. La cooperación internacional es clave: cuando los países y sus Fuerzas trabajan juntos, los resultados llegan", expresó Bullrich.

Confirmaron que en aproximadamente 60 días, el Pequeño J será extraditado a Argentina

Luego de la oficialización de la entrega de Matías Ozorio a las autoridades argentinas, se confirmó que la extradición de Pequeño J se hará dentro de los próximos 60 días.

El jefe de la DDI de La Matanza reveló el rol clave de una periodista peruana en el en el operativo

El comisario Flavio Marino, jefe de la DDI de La Matanza, a cargo de la investigación, declaró: "Agradecer a la comunidad peruana, esto no hubiese sido posible sin la interacción de una periodista que dio una nota y, a raíz de esta, me contactó y me hizo el enlace con la Policía de Perú. Le agradezco a las autoridades locales porque quiero destacar el compromiso en tomar el caso como propio".

Habla el ministro del interior de Perú junto a efectivos argentinos antes de la entrega de Ozorio

Las autoridades peruanas dieron una breve conferencia, explicando el proceso, antes de entregar a Ozorio a las autoridades argentinas en Perú.

En minutos parte el avión desde Perú con Matías Ozorio

En algunos minutos partirá el avión con rumbo a Buenos Aires, que probablemente vuelva a hacer escala en Salta. Aún se desconoce si, al llegar, será trasladado inmediatamente a la DDI de La Matanza o si será llevado a Puente 12, una oficina policial, para, después, ser trasladado a San Justo, en la mañana del viernes.

Los policías argentinos llegaron a Perú

Pasadas las 16.30, el avión de la Fuerza Aérea Argentina aterrizó en la ciudad peruana de Lima. Los efectivos traerán de vuelta al país a Matías Ozorio, la mano derecha de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”.

La aeronave aterrizó en Salta para cargar combustible

Pasadas las 13, el avión de la Fuerza Aérea aterrizó en el Aeropuerto Internacional General Martín Miguel de Güemes para cargar combustible. Según trascendió, se esperan cinco horas de vuelo hasta llegar a Lima.

El avión de la Fuerza Aérea partió rumbo a Perú

Pasadas las 11 de la mañana, partió rumbo a Perú el vuelo de la Fuerza Aérea para traer a Ozorio al país. En la aeronave viajan siete efectivos de la Policía Federal de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones, más tres agentes de la Policía Bonaerense.

Matías Ozorio Fuerza Aerea

Por otro lado, se espera que este jueves, entre las 22 y las 23, el acusado regrese al Aeropuerto El Palomar.

