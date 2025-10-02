"Vio a las chicas cuando llegaron", la fuerte revelación del abogado de uno de los detenidos por el triple crimen

A más de una semana del triple crimen de Morena Verri (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) , las jóvenes que fueron torturadas y asesinadas en un domicilio en Florencio Varela , se conocieron nuevos detalles sobre el macabro asesinato.

En las últimas horas, el abogado de Magalí Celeste González Guerrero, una de las detenidas por el triple crimen, aseguró que su cliente no tuvo nada que ver con los asesinatos de las chicas. “ Celeste vio a las chicas cuando llegaron ”, detalló Daniel Giaquinta, en diálogo con LN+. Cabe destacar que Celeste y su pareja, Miguel Villanueva Silva, vivían en la casa donde fueron hallados los restos de las jóvenes.

En primer lugar, el letrado explicó: “La noche del crimen, Celeste y su pareja recibieron unos mensajes en donde les pedían alquilar la casa por una noche para realizar una fiesta ”. Giaquinta confirmó que por el alquiler les pagaron mil dólares.

Según mencionó, aquella noche del viernes 19 de septiembre , Celeste fue quien abrió el portón para que ingresara la camioneta blanca en la que viajaban las tres chicas. Además, el abogado señaló que esa noche Celeste se encontraba bajo los efectos de estupefacientes.

Por otro lado, en cuanto Matías Ozorio y “Pequeño J”, Giaquinta expresó: “Para mí, en la noche del crimen, tanto 'Pequeño J' como Matías Ozorio estaban en la casa”. A su vez, reveló que a Tony Janzen Valverde Victoriano también se lo conocía como “Montana”.

Por último, el abogado negó que su cliente haya participado en el triple crimen y también desmintió que haya tenido algún tipo de relación con el narco peruano. “Cuando asesinan a las chicas, Celeste no estaba en la casa. Apenas llegaron, ella se fue y se quedó bajo el techito de una parada de colectivos toda la noche”, aseguró. Y concluyó: “Villanueva Silva, su pareja, le tenía un temor reverencial a 'Pequeño J'. Y todo lo que él le hubiera pedido, lo habría hecho”.