Uno de los detenidos brindó detalles impactantes sobre el triple crimen en Florencio Varela
Ariel Giménez, uno de los detenidos por el triple crimen, dio a conocer su versión sobre lo ocurrido la noche anterior y el día después al asesinato de las chicas.
A más de una semana del triple crimen de Morena Verri (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), las jóvenes que fueron torturadas y asesinadas en un domicilio en Florencio Varela, la causa continúa avanzando y ya son nueve los detenidos.
En las últimas horas, se dio a conocer la versión de unos de los detenidos sobre lo que había pasado la noche anterior y el día después al crimen de las chicas. Se trata de Ariel Giménez, quién está acusado de cavar el pozo dónde fueron hallados los restos de las jóvenes.
Qué reveló Giménez
Según trascendió, fue el propio Giménez quien llamó a las autoridades para entregarse. A su vez, brindó detalles sobre el triple crimen que mantiene en vilo al país.
En primer lugar, relató que el viernes 19 de septiembre, cerca de las 20, una pareja lo contactó para pedirle alquilar un equipo de música, con la excusa de que planeaban una fiesta en la casa ubicada en Chañar y Río Jáchal. El detenido aceptó la propuesta y a cambio le dieron 30 mil pesos y drogas.
Al día siguiente se volvió a comunicar con ellos para pedirles el parlante. Cerca de las 14, le propusieron que lo pasara a buscar a buscar por la casa y le dijeron que tenían una changa para él. Según indicó, cuando llegó a la casa en Florencio Varela, le mostraron un pozo en el patio trasero. Rellenó y emparejó el pozo utilizando una pala y un pico. Según le comentó a los agentes, por el trabajo le pagaron 45 mil pesos y le regalaron las herramientas, las cuales luego se las vendió a un vecino.
Giménez se encuentra detenido e imputado por el delito de “encubrimiento agravado”. Cabe destacar que el lunes, se negó a declarar ante el fiscal Carlos Adrián Arribas.
Quiénes son los detenidos por el triple crimen
- Miguel Ángel Villanueva Silva: dueño de la casa en Florencio Varela donde hallaron los cuerpos.
- Magalí Celeste González Guerrero: pareja de Villanueva, también dueña de la vivienda, ubicada en el barrio La Esperanza.
- Daniela Iara Ibarra y Maximiliano Andrés Parra: los encontraron limpiando las manchas de sangre en donde hallaron los restos de las víctimas. Ambos se negaron a declarar durante sus indagatorias.
- Lázaro Víctor Sotacuro: el dueño del auto Volkswagen Fox de color blanco que se habría utilizado como vehículo de apoyo. Fue detenido en Villazón, Bolivia, cerca de La Quiaca.
- Ariel Giménez: acusado de cavar el pozo donde fueron arrojados los restos. Se negó a prestar declaración ante las autoridades.
- Florencia Ibáñez: sobrina de Sotacuro, fue detenida luego de aparecer en televisión. Su abogado aseguró que la vida de Florencia corre peligro y que está amenazada.
- Matías Ozorio: mano derecha de “Pequeño J”. Fue detenido el martes por la mañana en Lima, Perú. Se espera que este jueves por la noche regrese al país.
- Tony Janzen Valverde Victoriano: se lo conoce como “Pequeño J” y está apuntado como el supuesto autor intelectual del triple crimen. Fue detenido en la localidad peruana de Pucusana. Su llegada a la Argentina podría tardar desde semanas hasta meses, ya que tiene que ser extraditado.