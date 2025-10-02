Uno de los detenidos brindó detalles impactantes sobre el triple crimen en Florencio Varela

A más de una semana del triple crimen de Morena Verri (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), las jóvenes que fueron torturadas y asesinadas en un domicilio en Florencio Varela , la causa continúa avanzando y ya son nueve los detenidos.

En las últimas horas, se dio a conocer la versión de unos de los detenidos sobre lo que había pasado la noche anterior y el día después al crimen de las chicas. Se trata de Ariel Giménez, quién está acusado de cavar el pozo dónde fueron hallados los restos de las jóvenes.

Según trascendió, fue el propio Giménez quien llamó a las autoridades para entregarse. A su vez, brindó detalles sobre el triple crimen que mantiene en vilo al país.

En primer lugar, relató que el viernes 19 de septiembre, cerca de las 20, una pareja lo contactó para pedirle alquilar un equipo de música, con la excusa de que planeaban una fiesta en la casa ubicada en Chañar y Río Jáchal. El detenido aceptó la propuesta y a cambio le dieron 30 mil pesos y drogas.

Al día siguiente se volvió a comunicar con ellos para pedirles el parlante. Cerca de las 14, le propusieron que lo pasara a buscar a buscar por la casa y le dijeron que tenían una changa para él. Según indicó, cuando llegó a la casa en Florencio Varela, le mostraron un pozo en el patio trasero. Rellenó y emparejó el pozo utilizando una pala y un pico. Según le comentó a los agentes, por el trabajo le pagaron 45 mil pesos y le regalaron las herramientas, las cuales luego se las vendió a un vecino.

Giménez se encuentra detenido e imputado por el delito de “encubrimiento agravado”. Cabe destacar que el lunes, se negó a declarar ante el fiscal Carlos Adrián Arribas.

Quiénes son los detenidos por el triple crimen