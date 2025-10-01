"Si te metés conmigo": la escalofriante amenaza de "Pequeño J" a su novia antes de ser capturado

Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, fue detenido el martes por la noche, en la localidad peruana de Pucusana, al sur de Lima. Ahora se conocieron íntimos detalles.

El martes por la noche, Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, fue detenido en la localidad de Pucusana, al sur de Lima, Perú. El narco de 20 años es el principal apuntado por el triple crimen de Morena Verri (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), las jóvenes que fueron encontradas descuartizadas en un domicilio en Florencio Varela.

En las últimas horas, se conoció el mensaje amenazador que había dejado “Pequeño J” en la casa de su novia, antes de escaparse. Cabe destacar que el narco peruano había salido del país por Bolivia y se encontraba en Perú cuando fue detenido.

Qué decía el mensaje amenazador de Pequeño J “Tu Dios te ama... si te metés conmigo, te metés con Dios”, decía el mensaje intimidante que dejó Valverde Victoriano en el domicilio de su pareja, en Isidro Casanova, según informó Clarín.

Pequeño J amenaza triple crimen Captura de pantalla

Pequeño J se despegó del triple crimen Tras su detención, el jóven narco se enfrentó a las cámaras de televisión y emitió sus primeras palabras. "Me echaron la culpa nomás, nosotros no matamos a nadie. Hay que encontrar al culpable, yo no tuve nada que ver".